Товарищеские матчи
07.07.2023 11:30 – 74’ 2 : 0
Украина. Премьер лига07 июля 2023, 12:20 | Обновлено 07 июля 2023, 12:28
158
0
Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча
07 июля 2023, 12:20 | Обновлено 07 июля 2023, 12:28
158
0
Клубы «Рух» Львов и «Металлист» Запорожье проводят контрольный матч на летних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – 7 июля в 11:30 по Киеву.
Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2023, 11:48 1
8 июля ровенская команда проведет первый спарринг – во Львове с «Металлистом 1925»
Футбол | 07 июля 2023, 05:25 24
Николо Скира утверждает, что Анатолий перейдет в миланскую команду
Футбол | 06.07.2023, 18:44
Теннис | 06.07.2023, 14:36
Теннис | 07.07.2023, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2023, 17:18 4
06.07.2023, 07:00 2
06.07.2023, 00:43 31
Другие виды
Теннис
06.07.2023, 00:30 3
05.07.2023, 20:55 20
05.07.2023, 23:48 93