Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
07.07.2023 11:30 – 74 2 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 12:20 | Обновлено 07 июля 2023, 12:28
158
0

Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча

07 июля 2023, 12:20 | Обновлено 07 июля 2023, 12:28
158
0
Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Клубы «Рух» Львов и «Металлист» Запорожье проводят контрольный матч на летних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – 7 июля в 11:30 по Киеву.

Рух – Металлург Зп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Металлург подписал экс-защитника Металлиста
Антон БОЛЬ: «У меня одна цель – чтобы Динамо стало чемпионом Украины»
ФОТО. Динамо провело тренировку со сборниками и поздравило Михайлова
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Металлург Запорожье
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На просмотр в Верес прибыли два африканца
Футбол | 07 июля 2023, 11:48 1
На просмотр в Верес прибыли два африканца
На просмотр в Верес прибыли два африканца

8 июля ровенская команда проведет первый спарринг – во Львове с «Металлистом 1925»

Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Футбол | 07 июля 2023, 05:25 24
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет
Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным на 5 лет

Николо Скира утверждает, что Анатолий перейдет в миланскую команду

Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Футбол | 06.07.2023, 18:44
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Теннис | 06.07.2023, 14:36
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Теннис | 07.07.2023, 07:20
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
05.07.2023, 21:40
Теннис
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 20
Теннис
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
05.07.2023, 23:48 93
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем