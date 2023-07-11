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11 июля 2023, 03:24 |
26
0

Рух – Металлург Запорожье – 2:0. Сапуга – герой встречи. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июля 2023, 03:24 |
26
0
Рух – Металлург Запорожье – 2:0. Сапуга – герой встречи. Видео голов, обзор
ФК Рух Львов

7 июля львовский «Рух» в спарринге выиграл у запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.

Львовяне забили по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал Марко Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов) – «Металлург» (Запорожье) – 2:0

Голы: Сапуга, 44, 75

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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