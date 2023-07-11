Товарищеские матчи
07.07.2023 11:30 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига11 июля 2023, 03:24 |
26
0
Рух – Металлург Запорожье – 2:0. Сапуга – герой встречи. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июля 2023, 03:24 |
26
0
7 июля львовский «Рух» в спарринге выиграл у запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.
Львовяне забили по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал Марко Сапуга, который оформил дубль, отличившись на 44-й и 75-й минутах.
Товарищеский матч
«Рух» (Львов) – «Металлург» (Запорожье) – 2:0
Голы: Сапуга, 44, 75
Читайте также:Рух в контрольном матче выиграл у запорожского Металлурга
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2023, 00:23 0
В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия
Теннис | 10 июля 2023, 04:22 2
Украинка пообщалась с 9-кратной победительницей Уимблдона
Футбол | 10.07.2023, 20:27
Футбол | 10.07.2023, 15:40
Теннис | 10.07.2023, 11:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2023, 08:00 2
10.07.2023, 19:25 5
09.07.2023, 03:28 13
10.07.2023, 19:36 16
09.07.2023, 23:16 10
09.07.2023, 16:22 16
10.07.2023, 01:36 7
10.07.2023, 16:57 18