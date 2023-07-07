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Уимблдон
07 июля 2023, 21:05 |
2869
1

ВИДЕО. Драма на тай-брейке. Как Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Леся обыграла Богдан в трех сетах и вошла в историю турниров Grand Slam

07 июля 2023, 21:05 |
2869
1
ВИДЕО. Драма на тай-брейке. Как Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В пятницу, 7 июля, состоялся матч 1/16 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 60) и представительницей Румынии Аной Богдан (WTA 57).

Игра завершилась победой украинки в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). На финальном тай-брейке Леся спасла 5 матчболов.

Как информирует ITF, тай-брейк в финальном сете между Лесей Цуренко и Аной Богдан с 38 очками является самым продолжительным тай-брейком в женском одиночном матче турниров Grand Slam в истории.

В следующем раунде Цуренко встретится с Джессикой Пегулой.

Видеообзор матча:

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Леся Цуренко Ана Богдан Уимблдон-2023 видео
Источник Sport.ua
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VITASS
Заруба!!!
Леся браво
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