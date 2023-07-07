Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№57 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №14 после матча О'Коннелл – Веселы. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).

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