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Уимблдон
07 июля 2023, 10:36 | Обновлено 07 июля 2023, 10:37
643
0

Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Уимблдоне

07 июля 2023, 10:36 | Обновлено 07 июля 2023, 10:37
643
0
Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

7 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№60 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В третьем раунде украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№57 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №14 после матча О'Коннелл – Веселы. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).

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Ана Богдан Леся Цуренко смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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