СВИТОЛИНА: Перед Страсбургом были тяжелые времена. Я стала более терпеливой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после победы над Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28) во 2-м раунде Уимблдона-2023:

– Хорошая победа сегодня. Поделитесь с нами своим мнением о матче.

– Сегодня были небольшие американские горки, но, в конце концов, я очень довольна первым и третьим сетом. Играла очень хорошо, хорошо подавала. Да, просто хорошо отыграла эти сеты.

– Следующий матч вы будете играть против Софии Кенин. Каковы ваши воспоминания о том, как вы играли с ней раньше, и что вы думаете о том, как она улучшила свою игру в последнее время и, кажется, вернулась на путь, который привел ее к Уимблдону?

– Мы играли пару раз, больше трех раз, насколько я сейчас помню. Я думаю, последний раз, может быть, был в Шэньчжэне. Это был тяжелый матч. Каждый матч, который мы играли вместе, был довольно близким матчем. Да, она снова играет хорошо, и, знаете, для меня это будет еще один тяжелый матч. Так что я просто восстановлюсь, и я думаю, что у нас запланирована игра на завтра. Так что с нетерпением жду этой битвы.

– Как бы вы описали ее стиль игры и каковы ключи к матч-апам?

– Она агрессивный базовый игрок. Знаете, она любит бить по мячу, диктовать по задней линии. Я должна быстро среагировать. Мне нужно очень, очень хорошо двигать ногами и ожидать быстрого мяча. Я думаю, что ее стиль игры похож на стиль Мертенс. Она наносит очень хорошие удары по мячу и очень опасные удары. Посмотрим, как пойдет.

– Сегодня вы играли очень агрессивно. Есть ли у вас намерение изменить планы на большую игру по ходу турнира?

– В каждом матче, в каждом раунде и с каждым соперником у меня есть игра, как план игры, который я стараюсь выполнять. Все соперники разные, играют по-своему. Я корректирую свою игру, немного корректирую свою подачу и план на игру в зависимости от соперника. Да, это зависит от того, кто передо мной.

– Ваше возвращение во время беременности проходит очень хорошо. Чему вы это приписываете? Это ваша работа, или вам кажется, что вы просто не можете поверить, что играете так хорошо?

– Ну, я ожидала, что буду хорошо играть, и, знаете, столько лет играя на высшем уровне, хочется хорошо играть, хочется вернуться на тот уровень, хочется играть на больших этапах, побеждать. Это большие матчи. Так что ты как бы ожидаешь, но в каком-то смысле, конечно, это очень сложный путь, чтобы вернуться в свою лучшую форму, в свою лучшую игру.

Я просто стараюсь не быть такой строгой к себе, когда не выигрывал так много матчей. Я знала, что играю правильно. Всего несколько очков, я не играла агрессивно, я не так сильно рисковала. А сейчас все вернулось на круги своя, и я чувствую, что сейчас нахожусь в хорошей форме. После Страсбурга я очень хорошо бью по мячу и чувствую себя очень хорошо.

Я не могу сравнить это с тем, что было до беременности. Сейчас совсем другое. Это как что-то новое в моей игре. Кроме того, мое мышление сейчас очень свежее, я действительно мотивирована, как никогда раньше. Да, просто довольна тем, где я сейчас.

– Просто интересно, если бы вы могли что-то изменить в теннисе, что бы это было?

– Сложный вопрос. Наверное, да, возможно, нужно, чтобы турниры проходили немного быстрее. Потому что, очевидно, турниры длятся одну неделю, а иногда и две недели, как турниры Большого шлема. Каким-то образом изменить и систему подсчета очков. Да, только тогда у нас будет шанс вернуться домой немного быстрее, понимаете. Так что да, короткие матчи, наверное, что-то в этом роде.

– На турнирах Большого шлема или...

– Где угодно, где угодно (улыбается).

– С тех пор, как вы вернулись в апреле, чувствуете ли вы себя другим игроком или есть что-то похожее на то, кем вы были в прошлом?

– Нет, мне кажется, что я играю, не знаю, что именно, думаю, может быть, лучше спросить у тренера, что изменилось, но я чувствую себя по-другому. Знаете, я чувствую, что сейчас мое мышление изменилось. Я более терпелива. Сейчас я лучше бью по мячу. Да, сейчас вопрос в том, чтобы просто скорректировать свою игру и принять разумное расписание, чтобы не играть слишком много турниров.

Я знаю, что пока не защищаю никаких очков, поэтому набираю. Вот почему важно уделить время правильному планированию, чтобы не получить никаких травм. Знаете, цель в том, чтобы быть всегда свежой, всегда мотивированной на каждую тренировку, на каждый турнир.

Да, именно поэтому сейчас я думаю, что мы на правильном пути. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую мотивацию. Хотя перед Страсбургом были трудные времена, прежде чем я начала играть лучше, знаете, я пыталась принять, я пыталась просто пережить это время и, знаете, просто дать себе хороший шанс снова хорошо сыграть.