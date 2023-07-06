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  4. София КЕНИН – о Свитолиной: «В ее игре нет никаких недостатков»
Уимблдон
06 июля 2023, 18:38 | Обновлено 06 июля 2023, 20:12
304
0

София КЕНИН – о Свитолиной: «В ее игре нет никаких недостатков»

Чемпионка Australian Open-2020 – об украинке

06 июля 2023, 18:38 | Обновлено 06 июля 2023, 20:12
304
0
София КЕНИН – о Свитолиной: «В ее игре нет никаких недостатков»
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Американка София Кенин, которая в 2020 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, высказала мнение о предстоящей встрече с украинкой Элиной Свитолиной на Уимблдоне.

Волею турнирной сетки, Свитолина и Кенин 8 июня выяснят отношения в третьем круге Уимблдонского турнира. Ранее они встречались друг с другом пять раз (все – в 2019 году), на счету украинки три победы.

«Очевидно, что Элина игрок высокого класса. Безусловно, она очень хороша. Я чувствую, что она сейчас в игре, понимаете, она возвращается. Она играет очень хорошо. Это будет трудный матч. Мне нужно выработать хорошую стратегию против нее. Я с уважением отношусь к ней, вы знаете, она достигла больших успехов.

Насколько я помню, она возвращает много мячей. У нее хорошая подача, отличный бэкхенд. В ее игре нет никаких недостатков. Мне нужно просто быть готовой к долгому, тяжелому матчу. Так что посмотрим», – призналась 24-летняя американка Кенин, появившаяся на свет в москве.

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Уимблдон-2023 Элина Свитолина София Кенин
Источник Большой теннис Украины
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