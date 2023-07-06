05.07.2023 19:00 – FT 0 : 3
Молодежные турниры06 июля 2023, 20:43 | Обновлено 06 июля 2023, 21:12
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ВИДЕО. Как Англия разгромила Израиль на Евро-2023 U-21
Смотрите видеообзор полуфинального матча Евро-2023 U-21
06 июля 2023, 20:43 | Обновлено 06 июля 2023, 21:12
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5 июля в грузинском городе Батуми прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В поединке 1/2 финала ЧЕ-2023 Англичане забили соперникам из Израиля три мяча (3:0) и стали финалистом чемпионата Европы.
8 июля в финале в Батуми Англия сыграет против Испании, которая разгромила Украину (5:1).
Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля
19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3
Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Англия U21).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Англия U21).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Англия U21).
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