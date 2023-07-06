ВИДЕО. Как Англия разгромила Израиль на Евро-2023 U-21

5 июля в грузинском городе Батуми прошел полуфинальный матч Евро-2023 U-21.

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В поединке 1/2 финала ЧЕ-2023 Англичане забили соперникам из Израиля три мяча (3:0) и стали финалистом чемпионата Европы.

8 июля в финале в Батуми Англия сыграет против Испании, которая разгромила Украину (5:1).

Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля

19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90