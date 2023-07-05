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Евро
Израиль U21
05.07.2023 19:00 – 45+ 0 : 1
Англия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
05 июля 2023, 18:55 |
2591
2

Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 июля в 19:00 матч 1/2 финала Евро-2023 U-21 в Батуми

05 июля 2023, 18:55 |
2591
2
Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/2 финала Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 1/2 финала ЧЕ-2023 между Израилем и Англией стартует 5 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.

Победитель матча в финале сыграет против Испании или Украины, которые встретятся в 22:00 в Бухаресте.

Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля

  • 19:00. Израиль – Англия (Батуми)
  • 22:00. Испания – Украина (Бухарест)

Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Zanregent
Давай,Израиль!!!
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Gargantua
остаюсь при мнении, что пенальти не было, Гордон подгибал ноги и падал до контакта.
хорошо что не забили такой левачок
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0
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