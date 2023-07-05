5 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/2 финала Евро-2023 U-21.

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Поединок 1/2 финала ЧЕ-2023 между Израилем и Англией стартует 5 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.

Победитель матча в финале сыграет против Испании или Украины, которые встретятся в 22:00 в Бухаресте.

Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля

19:00. Израиль – Англия (Батуми)

22:00. Испания – Украина (Бухарест)

Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

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