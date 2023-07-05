Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 июля в 19:00 матч 1/2 финала Евро-2023 U-21 в Батуми
5 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/2 финала Евро-2023 U-21.
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Поединок 1/2 финала ЧЕ-2023 между Израилем и Англией стартует 5 июля в 19:00 в грузинском городе Батуми.
Победитель матча в финале сыграет против Испании или Украины, которые встретятся в 22:00 в Бухаресте.
Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля
- 19:00. Израиль – Англия (Батуми)
- 22:00. Испания – Украина (Бухарест)
Израиль U-21 – Англия U-21. Полуфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
События матча
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