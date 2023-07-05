Англия разгромила Израиль и стала первым финалистом Евро-2023 U-21
В финальном матче Англия сыграет против Испании или Украины
5 июля в грузинском городе Батуми прошел первый полуфинальный матч Евро-2023 U-21.
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В поединке 1/2 финала ЧЕ-2023 между Израилем и Англией победил явный фаворит.
Англичане забили сопернику три мяча (3:0) и стали первым финалистом чемпионата Европы.
В финале Англия сыграет против Испании или Украины, которые встретятся в 22:00 в Бухаресте.
Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля
19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3
Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
22:00. Бухарест. Испания – Украина
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