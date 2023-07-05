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Евро
Израиль U21
05.07.2023 19:00 – FT 0 : 3
Англия U21
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05 июля 2023, 20:59 | Обновлено 05 июля 2023, 21:23
3366
3

Англия разгромила Израиль и стала первым финалистом Евро-2023 U-21

В финальном матче Англия сыграет против Испании или Украины

05 июля 2023, 20:59 | Обновлено 05 июля 2023, 21:23
3366
3
Англия разгромила Израиль и стала первым финалистом Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в грузинском городе Батуми прошел первый полуфинальный матч Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В поединке 1/2 финала ЧЕ-2023 между Израилем и Англией победил явный фаворит.

Англичане забили сопернику три мяча (3:0) и стали первым финалистом чемпионата Европы.

В финале Англия сыграет против Испании или Украины, которые встретятся в 22:00 в Бухаресте.

Євро-2023 U-21. 1/2 финала, 5 июля

19:00. Батуми. Израиль – Англия – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90

22:00. Бухарест. Испания – Украина

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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igor shmuylo
Футбол не какой , я  чуть не  усеул от такого футбола. Игра в одну калитку . Израиль нечего не показали 
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+1
romeoboss
Цикаво! Кого б  у фіналі
хотіли б собі Англійці!
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0
Summertime
В щадящем режиме.   Даже гимн Англии экономный, как ранние песни Битлз.
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0
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