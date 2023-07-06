Иван ГЕЦКО: «Никто не ожидал такого провала от подопечных Ротаня»

В среду, 5 июля, состоялся матч 1/2 финала молодежного Евро-2023 между командами Украины U-21 и Испании U-21. Игра завершилась победой испанцев со счетом 5:1.

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния в столице Румынии:

– Я не буду оригинальным, если скажу, что никто не ожидал такого провала от подопечных Руслана Ротаня. Ведь в предыдущих поединках на Евро наши земляки доказали, что имеют свой стиль, умеют дорожить мячом, всегда максимально настроены. В конце концов, после того, как Бондаренко открыл счет, ничто не предвещало такого позорного итога.

– Многие эксперты придерживаются точки зрения, что выйдя вперед украинцам нужно было действовать более компактно, не давать техническим испанцам пространства для поиска кратчайшего пути к воротам.

– Согласен, не исключено, что открыв счет наши футболисты где-то переоценили себя и не сумели отреагировать на ускорение испанцев по ходу матча.

– После финального свистка наставник украинцев Руслан Ротань намекал на то, что его подопечные не успели восстановиться после тяжелого четвертьфинала с французами, в частности, отрицательно сказалась задержка авиарейса в столицу Румынии.

– Знаете, при желании всегда можно найти немало причин неудачи. Главное все же, что ребята не сыграли на своем уровне, разве что Мудрик не боялся брать инициативу на себя, но на завершающей стадии ограничивался ролью образно говоря поставщика снарядов. Другие ведущие исполнители – Судаков, Бондаренко, Трубин, Таловеров – разочаровали.

– Где-то по ходу матча поймал себя во мнении, что он чем-то напоминал недавний поединок «Шахтера» с «Фейеноордом» в Лиге Европы.



– Действительно, вчера тоже все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил, в ответственный момент, по крайней мере, два гола на его совести. Мне становится смешно, когда после удачного сейва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь. Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков.



Говорят, что больше всего запоминается последняя игра. Ее наша сборная вчера провалила и о финале пришлось забыть. Все же, в общем, выступление наших футболистов на Евро с завоеванием олимпийской лицензии следует признать успешным. Вот почему вчерашнее падение было таким болезненным. А может это и хорошо, что испанцы поставили нашу сборную на место. Так как на фоне испанцев украинцы выглядели тактически беспомощными, хромала культура паса.

Если откровенно, несмотря на ничью в групповом раунде, я считал испанцев фаворитами в повторном противостоянии с украинцами, но не думал, что они так сильны.