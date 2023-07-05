Марта КОСТЮК: «На старте болели за Саккари. Понимаю, она более известна»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Марией Саккари в первом раунде Уимблдона-2023:

– Можете сравнить, какой это контраст, между вашим последним матчем на Ролан Гаррос и завершением сегодняшнего поединка. Как вы себя чувствовали? Тогда, когда вы уходили с корта, реакция зрителей была не такой позитивной. Сегодня за вас много болели.

– Просто это было противоречивое поведение зрителей в Париже. То есть, все могут делать то, что хотят, но я этого не поняла. И я думаю, что никогда не пойму. Очевидно, что здесь другая поддержка, хотя на старте игры больше болели за Саккари. Это я понимаю, потому что она более известна, чем я, она также игрок из первой десятки рейтинга. То есть, все было хорошо (улыбается). Я была очень счастлива, что в конце игры меня поддерживали, да и на протяжении матча тоже.

Это был долгий месяц, я бы сказала. Когда появились результаты жеребьевки, я была не самым счастливым человеком, очевидно (улыбается). Я чувствовала, что играю хорошо, но мне попадались опасные соперницы, поэтому вернуть уверенность в себе не так уж и легко. На самом деле у меня было много ожиданий от самой себя, поэтому я счастлива, как сегодня смогла изменить ход событий.

– О чем вы думали после первого сета? Как проводили время, когда был дождь?

Когда был первый перерыв, при счете 5-0 и «ровно», я совсем не могла понять, что происходит (улыбается). У меня все это в голове не укладывалось. Я сильно спешила. Я хотела победить и, я думаю, я хотела сделать это не так, как было нужно. Вторая пауза помогла мне успокоиться еще больше. У меня появилось дополнительное время, чтобы собраться. Дальше я пыталась просто играть каждый розыгрыш. Честно скажу, я не знаю, как бы сложилась эта игра, если бы этих перерывов из-за дождя не было. Я очень удачно воспользовалась этими паузами. Вчера я бы не сказала, что был худший день [из-за переноса матча]. Но я почувствовала, что немного перегорела вчера. Это не какой-то обычный матч. Я почувствовала давление. И сегодня мне было нелегко стартовать.

– Вы сказали, что перерыв вам помог. Что именно вы делали?



– Не знаю, я просто воспользовалась самой паузой. В матче все события разворачивались так быстро. Понятно, что во время матча у тебя нет возможности для такой паузы. Все происходило очень быстро, я делала много невынужденных ошибок. Надо было как-то это остановить. Дождь помог. Я была в очень эмоциональном состоянии и тогда, когда вернулась на корт после второго перерыва, но до этого эмоции были такие, что я в каком-то смысле застыла и не могла с этим ничего поделать. Поэтому оба раза я хорошо выплакалась. Это помогло, потому что я чувствовала уже определенное отчаяние, мол, я играю хорошо, но я не могу понять, почему все складывается так плохо. Помогло то, что я выплеснула это наружу, и потом почувствовала, что я принимаю все, как есть. После второго перерыва я приняла то, что я уже проиграла этот матч, и оказалось, что это не самая ужасная вещь в мире. То есть даже несмотря на проигрыш, мой мир из-за этого не разрушится. И это ощущение помогло мне. Я как будто все отпустила и дальше пыталась просто играть очко за очком.

– Учитывая статус вашей соперницы и все обстоятельства, что для вас значит эта победа?



– Эта победа значит очень много, потому что это была моя пятнадцатая попытка победить соперницу из первой десятки. Этот пунктик был в моем списке. Я очень счастлива, что с моих плеч упало это давление. Ранее я дважды играла с Саккари, дважды проиграла с одинаковым счётом, так что я знала, что она будет готова к игре со мной. Я знала, что она будет хорошо настроена и будет бороться до конца, и я к этому была готова.