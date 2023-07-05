КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) прокомментировала победу над 8-й ракеткой мира Марией Саккари (Греция) в 1-м раунде Уимблдона-2023:

«В первую очередь хочу поблагодарить зрителей за поддержку, за то, что они остались смотреть этот матч, несмотря на паузы из-за дождя. Наверное еще никогда у меня не было такого матча, который бы прерывался дважды, поэтому это первый такой опыт.



Каждый раз, когда я шла на перерыв, чувствовала разные эмоции, потому что я просто не могла попасть мячом в корт. Как я пыталась сохранить внимание во время пауз? В перерывах я просто плакала. Я пыталась со всем разобраться. Возможно, это помогло мне, ведь я уступала в счете, пыталась вернуться в игру. Я просто продолжала бороться.



Хочу поблагодарить свою команду, мою маму, Кэролайн, моего тренера Эндрю, всех, кто меня поддерживал. Без вас я бы не смогла этого сделать. Эти последние несколько дней были непростыми. Не знаю, как буду чувствовать себя завтра, но сегодня я точно немного отпраздную».

В следующем раунде травяного мейджора Костюк встретится с победительницей матча Элисон Риск – Паула Бадоса.