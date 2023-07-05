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  4. КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
Уимблдон
05 июля 2023, 19:50 | Обновлено 05 июля 2023, 19:56
831
2

КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»

Украинка прокомментировала победу над Марией Саккари на Уимблдоне-2023

05 июля 2023, 19:50 | Обновлено 05 июля 2023, 19:56
831
2
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) прокомментировала победу над 8-й ракеткой мира Марией Саккари (Греция) в 1-м раунде Уимблдона-2023:

«В первую очередь хочу поблагодарить зрителей за поддержку, за то, что они остались смотреть этот матч, несмотря на паузы из-за дождя. Наверное еще никогда у меня не было такого матча, который бы прерывался дважды, поэтому это первый такой опыт.

Каждый раз, когда я шла на перерыв, чувствовала разные эмоции, потому что я просто не могла попасть мячом в корт. Как я пыталась сохранить внимание во время пауз? В перерывах я просто плакала. Я пыталась со всем разобраться. Возможно, это помогло мне, ведь я уступала в счете, пыталась вернуться в игру. Я просто продолжала бороться.

Хочу поблагодарить свою команду, мою маму, Кэролайн, моего тренера Эндрю, всех, кто меня поддерживал. Без вас я бы не смогла этого сделать. Эти последние несколько дней были непростыми. Не знаю, как буду чувствовать себя завтра, но сегодня я точно немного отпраздную».

В следующем раунде травяного мейджора Костюк встретится с победительницей матча Элисон Риск – Паула Бадоса.

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Марта Костюк Мария Саккари Уимблдон-2023
Источник Большой теннис Украины
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Maxym Mochuk
Завтра вже гра у парі) Потрібно щось вибирати одне)))
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