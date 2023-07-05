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Молодежные турниры
05 июля 2023, 17:55 | Обновлено 05 июля 2023, 17:59
208
0

Арсений БАТАГОВ: «В первой игре испанцы нас недооценили»

Хавбек сборной Украины U-21 – о предстоящем полуфинале Евро-2023

05 июля 2023, 17:55 | Обновлено 05 июля 2023, 17:59
208
0
Арсений БАТАГОВ: «В первой игре испанцы нас недооценили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Полузащитник сборной Украины U-21 Арсений Батагов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы 2023 против ровесников из Испании.

«В Бухаресте температура намного выше, чем в Клуже. Поэтому очень тяжело проходят игры – даже вечером здесь очень высокая температура, тяжело дышать. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы достичь максимального результата.

Я считаю, что Испания, как и Франция, очень сильные команды в индивидуальном плане. Но Испания – более организованная сборная. Франция, в свою очередь, больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания все же – более командно.

Думаю, что в первой игре испанцы чуть-чуть недооценили нас. Но на второй матч такого уже не будет. Это точно. Надо отдавать себя на все 100%, потому что только так мы сможем пройти дальше. У них очень сильные игроки, но у нас так же сильны футболисты на флангах. Думаю, что все будет хорошо.

Руслан Петрович говорит нам, что мы сильнее. Возможно, нас до этого чемпионата кто-то недооценивал. Но смогли доказать, что мы очень сильная команда, и заслуживаем быть на том месте, где сейчас находимся.

Нет такого настроения, предчувствия финала. В команде мы думаем только о следующей игре. Ведь именно от нее все и будет зависеть: будем ли мы в финале, сможем ли выиграть этот чемпионат или нет», - сказал Батагов.

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится в среду, 5 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник Суспильне Спорт
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