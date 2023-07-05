Алексей СЫЧ: «У испанцев есть сходство с нашей игрой»

Защитник сборной Украины U-21 Алексей Сыч поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы 2023 против ровесников из Испании.

«Я бы не сказал, что победа над Францией нас расслабила. Да, был момент эйфории: все-таки уже третий матч с ними, и наконец - победа, получение путевки на Олимпиаду. Плюс - полуфинал. Но практически сразу об этом забыли. Час-два попраздновали - и все. Сейчас весь акцент на Испании.

Сборная Испании – очень хорошая команда. На мой взгляд, она - одна из сильнейших команд, которая играет в пас. У них есть сходство с нашей игрой, поэтому будет интересно. Да, я имею в виду контроль мяча. Мы тоже стремимся контролировать всю игру.

Быстрые фланги Испании? Фактически у каждой команды есть самая сильная сторона - это фланг. Нападение у таких команд всегда хорошее. Но у нас тоже не слабые игроки, поэтому будем стараться победить.

На мой взгляд, в первом матче что у сборной Испании, у нас были ротации в составах. Когда же мы играли со сборной Франции, то мы действительно знали слабые и сильные стороны, ведь и они, и мы были с основным составом. Но со сборной Испании все было по-другому, поэтому увидим это уже на поле», - сказал Сыч.

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится в среду, 5 июля. Начало в 22:00 по Киеву.