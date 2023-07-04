Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (пен. 3:4). Битва за полуфинал Евро. Видео
Евро
Грузия U21
01.07.2023 19:00 – FT 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Израиль U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
04 июля 2023, 02:23 |
116
0

Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (пен. 3:4). Битва за полуфинал Евро. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21

04 июля 2023, 02:23 |
116
0
Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (пен. 3:4). Битва за полуфинал Евро. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Грузии U-21 и Израиля U-21. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти оказались сильнее израильтяне – 4:3.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала

Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (серия пенальти – 3:4)

Видеообзор матча:

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Глоч (Израиль U21).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гиорги Моисцрапишвили (Грузия U21).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Анан Халаили (Израиль U21).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Омри Гандельман (Израиль U21).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Зурико Давиташвили (Грузия U21).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Гиль Коэн (Израиль U21).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ираклий Азаров (Грузия U21).
По теме:
Англия U-21 – Португалия U-21 – 1:0. Гордон принес победу. Видео гола
Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1 (после д.в). Соперник Украины. Видео
ФОТО. Молодежка провела легкую тренировку и переехала в Бухарест
Евро-2023 U-21 сборная Грузии по футболу U-21 сборная Израиля по футболу U-21 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 03 июля 2023, 07:00 2
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Теннис | 03 июля 2023, 09:20 0
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделят на призовые на 11,2% больше, чем в предыдущем году

Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Футбол | 03.07.2023, 11:00
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Футбол | 03.07.2023, 22:25
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Русин не переходит в Шахтер, но ван Леувен хочет видеть Назария в команде
Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Футбол | 03.07.2023, 23:59
Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 30
Теннис
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
02.07.2023, 21:00 7
Футбол
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
02.07.2023, 20:50 1
Волейбол
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 14
Футбол
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 1
Футбол
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 56
Футбол
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
02.07.2023, 20:00 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем