01.07.2023 19:00 – FT 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти
Чемпионат Европы04 июля 2023, 02:23 |
116
0
Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (пен. 3:4). Битва за полуфинал Евро. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21
04 июля 2023, 02:23 |
116
0
1 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Грузии U-21 и Израиля U-21. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти оказались сильнее израильтяне – 4:3.
Евро-2023 U-21. 1/4 финала
Грузия U-21 – Израиль U-21 – 0:0 (серия пенальти – 3:4)
Видеообзор матча:
События матча
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Глоч (Израиль U21).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гиорги Моисцрапишвили (Грузия U21).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Анан Халаили (Израиль U21).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Омри Гандельман (Израиль U21).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Зурико Давиташвили (Грузия U21).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Гиль Коэн (Израиль U21).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ираклий Азаров (Грузия U21).
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