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Молодежные турниры
01 июля 2023, 21:54 | Обновлено 01 июля 2023, 22:04
866
3

Евро U-21. Грузия в битве за полуфинал уступила Израилю в серии пенальти

Гочолеишвили и Цитаишвили не сыграют в полуфинале

01 июля 2023, 21:54 | Обновлено 01 июля 2023, 22:04
866
3
Евро U-21. Грузия в битве за полуфинал уступила Израилю в серии пенальти
twitter.com/GeorgiaGff

Состоялся четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 между сборными Грузии и Израиля. Основное и дополнительное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Израиля.

В составе Грузии весь матч отыграл защитник «Шахтера» Георгий Гочолеишвили, а хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили провел на поле 70 минут.

В полуфинале Израиль сыграет против Англии или Португалии.

Евро-2023 U-21. Четвертьфинал

Грузия U-21 - Израиль U-21 0:0 (по пенальти 3:4)

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Евро-2023 U-21 сборная Грузии по футболу U-21 сборная Израиля по футболу U-21 Гиорги Гочолеишвили Георгий Цитаишвили
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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dudigo78
це вам за підтримку русні, за допомогу в обході санкцій, за відкриття авіасполучення, за вибір примарного економічного підйому над моральними принципами. одним словом, так вам і треба. Вітаю Ізраїль
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+2
Gargantua
хороший матч
талантливое поколение что у грузин, что у израильтян, много именно индивидуально сильных ребят
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+1
Zanregent
Опять напьюсь!!!
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0
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