Евро U-21. Грузия в битве за полуфинал уступила Израилю в серии пенальти

Состоялся четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 между сборными Грузии и Израиля. Основное и дополнительное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Израиля.

В составе Грузии весь матч отыграл защитник «Шахтера» Георгий Гочолеишвили, а хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили провел на поле 70 минут.

В полуфинале Израиль сыграет против Англии или Португалии.

Евро-2023 U-21. Четвертьфинал

Грузия U-21 - Израиль U-21 0:0 (по пенальти 3:4)