Молодежные турниры01 июля 2023, 21:54 | Обновлено 01 июля 2023, 22:04
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Евро U-21. Грузия в битве за полуфинал уступила Израилю в серии пенальти
Гочолеишвили и Цитаишвили не сыграют в полуфинале
01 июля 2023, 21:54 | Обновлено 01 июля 2023, 22:04
866
3
Состоялся четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 между сборными Грузии и Израиля. Основное и дополнительное время прошло без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты Израиля.
В составе Грузии весь матч отыграл защитник «Шахтера» Георгий Гочолеишвили, а хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили провел на поле 70 минут.
В полуфинале Израиль сыграет против Англии или Португалии.
Евро-2023 U-21. Четвертьфинал
Грузия U-21 - Израиль U-21 0:0 (по пенальти 3:4)
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талантливое поколение что у грузин, что у израильтян, много именно индивидуально сильных ребят