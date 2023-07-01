01.07.2023 19:00 – 13’ 0 : 0
Молодежные турниры01 июля 2023, 19:00 |
906
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Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 июля в 19:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21
01 июля 2023, 19:00 |
906
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1 и 2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Грузией и Израилем стартует 1 июля в 19:00 в Тбилиси.
Євро-2023 U-21. 1/4 финала (по сетке)
- 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль (Тбилиси)
- 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
- 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария (Бухарест)
- 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)
Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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Комментарии 4
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Каааааак еврей не забил 1 на 1??? Теперь ему второе обрезание грозит.
Как всегда не чего не посмотреш , или написано только на территории Украины или же в плохом качестве .
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