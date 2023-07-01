1 и 2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.

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Первый поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Грузией и Израилем стартует 1 июля в 19:00 в Тбилиси.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала (по сетке)

1 июля. 19:00. Грузия – Израиль (Тбилиси)

2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)

1 июля. 22:00. Испания – Швейцария (Бухарест)

2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

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