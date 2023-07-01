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Евро
Грузия U21
01.07.2023 19:00 – 13 0 : 0
Израиль U21
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01 июля 2023, 19:00 |
906
4

Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 июля в 19:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21

01 июля 2023, 19:00 |
906
4
Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

1 и 2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Грузией и Израилем стартует 1 июля в 19:00 в Тбилиси.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала (по сетке)

  • 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль (Тбилиси)
  • 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
  • 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария (Бухарест)
  • 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Грузия U-21 – Израиль U-21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Summertime
Каааааак еврей не  забил 1 на 1???  Теперь ему второе обрезание грозит.
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igor shmuylo
Как всегда не чего не посмотреш , или написано только на территории  Украины или же в плохом качестве . 
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