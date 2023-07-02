Чемпионат Европы02 июля 2023, 20:22 |
1175
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ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
Украинцы проведут поединок в желтых цветах
02 июля 2023, 20:22 |
1175
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В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.
Молодежка Украины выйдет на поединок в желтых цветах.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи Франция U-21 – Украины U-21.
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
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