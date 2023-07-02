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  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
Чемпионат Европы
02 июля 2023, 20:22 |
1175
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией

Украинцы проведут поединок в желтых цветах

02 июля 2023, 20:22 |
1175
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
УАФ

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

Молодежка Украины выйдет на поединок в желтых цветах.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи Франция U-21 – Украины U-21.

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией

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Источник Sport.ua
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