В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

Молодежка Украины выйдет на поединок в желтых цветах.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи Франция U-21 – Украины U-21.

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией