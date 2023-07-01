Молодежные турниры01 июля 2023, 21:10 |
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Франция U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала молодежного Евро-2023
01 июля 2023, 21:10 |
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В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч будет транслировать региональных телеканалах Суспільного.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 - Украина U-21.
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