С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Поединок 1/4 финала Евро U-21 начнется 2 июля в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тренеры определили стартовые составы на поединок:
Франция U-21: Шевалье, Нкунку, Лукеба, Симикан, Калулу, Тюрам, Какере, Ле Фе, Шерки, Барколя, Гуири
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Крыськив, Кащук
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.
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