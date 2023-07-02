С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на поединок:

Франция U-21: Шевалье, Нкунку, Лукеба, Симикан, Калулу, Тюрам, Какере, Ле Фе, Шерки, Барколя, Гуири

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Крыськив, Кащук

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.