Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Чемпионат Европы
02 июля 2023, 20:46 | Обновлено 02 июля 2023, 20:52
3865
7

С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина

Поединок 1/4 финала Евро U-21 начнется 2 июля в 22:00 по Киеву

02 июля 2023, 20:46 | Обновлено 02 июля 2023, 20:52
3865
7
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
УАФ

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на поединок:

Франция U-21: Шевалье, Нкунку, Лукеба, Симикан, Калулу, Тюрам, Какере, Ле Фе, Шерки, Барколя, Гуири

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Крыськив, Кащук

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

По теме:
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
стартовые составы сборная Украины по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Франция - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Футбол | 02 июля 2023, 12:26 39
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера

Валерий Василенко считает, что «Горнякам» стоит пригласить Андрея Николаевича

Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Другие виды | 02 июля 2023, 06:30 5
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023

Александр Хижняк завоевал золото, а женская пляжная сборная – серебро

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
Футбол | 02.07.2023, 13:47
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Футбол | 02.07.2023, 13:57
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mamay
цікавий склад
Ответить
+3
AK..228
Ух ти… давайте, хлопці 💪🇺🇦🇺🇦
Ответить
+3
avk2307
Хорощий склад як на мене.
Мудику треба доказати що може.
А так найсильніші з тих кхто заявлений
Ответить
+1
Александр Ад
без нападника...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
Сушите лапы, лягушата
Ответить
0
Pop Pop
Зря Мудрика поставил,команда без него играла норм,на решающий матч распиаренного и переоценённого Мудрика ставят ,он в защите полный ноль а защищаться много прийдётся(да и с  атакой у него не всё в порядке,эх Ротань,зачем?
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
02.07.2023, 14:10 10
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 21
Футбол
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
01.07.2023, 21:03 11
Бокс
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 35
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
02.07.2023, 12:34 2
Бокс
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем