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Молодежные турниры
02 июля 2023, 14:10 | Обновлено 02 июля 2023, 14:12
2622
5

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы

Руслан Ротань не сможет рассчитывать на Богдана Вьюнника

02 июля 2023, 14:10 | Обновлено 02 июля 2023, 14:12
2622
5
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Сборная Украины понесла потери перед четвертьфинальным поединком против Франции на молодежном Евро-2023. Игру пропустит нападающий Богдан Вьюнник.

Вьюнник получил повреждение руки в заключительном поединке групповой стадии против Испании (2:2). В нем форвард отличился забитым мячом, а во втором тайме его заменили.

По словам 21-летнего игрока, он порвал мягкие ткани в руке, что привело к внутреннему кровотечению. Поэтому в матче против Франции он не сыграет.

Таким образом, у сборной Украины вторая потеря в линии нападения перед игрой против Франции. Не поможет команде и форвард Владислав Ванат, получивший 2-матчевую дисквалификацию после игры второго тура против Румынии – она истечет именно против Франции.

В то же время сможет сыграть за сборную Украины полузащитник Михаил Мудрик. Футболист восстановился после травмы, и два дня перед игрой против Франции занимался в общей группе команды.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22:00 по киевскому времени).

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Богдан Вьюнник Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Франция - Украина Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 5
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Gargantua
я бы Мудрика форвардом поставил.
все равно он в отборе не играет и партнеров не видит. А так... до ворот близко, скорость есть, пространство будет - беги и забивай.
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serhiy
Ось і Ванат виліз боком.
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