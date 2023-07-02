Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы

Сборная Украины понесла потери перед четвертьфинальным поединком против Франции на молодежном Евро-2023. Игру пропустит нападающий Богдан Вьюнник.

Вьюнник получил повреждение руки в заключительном поединке групповой стадии против Испании (2:2). В нем форвард отличился забитым мячом, а во втором тайме его заменили.

По словам 21-летнего игрока, он порвал мягкие ткани в руке, что привело к внутреннему кровотечению. Поэтому в матче против Франции он не сыграет.

Таким образом, у сборной Украины вторая потеря в линии нападения перед игрой против Франции. Не поможет команде и форвард Владислав Ванат, получивший 2-матчевую дисквалификацию после игры второго тура против Румынии – она истечет именно против Франции.

В то же время сможет сыграть за сборную Украины полузащитник Михаил Мудрик. Футболист восстановился после травмы, и два дня перед игрой против Франции занимался в общей группе команды.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22:00 по киевскому времени).