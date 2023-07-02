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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 13:13 |
557
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»

Известный тренер похвалил бывшего подопечного

02 июля 2023, 13:13 |
557
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань (слева)

2 июля молодежная сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы U-21 с французами.

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Не буду оригиналом, если скажу, что у наших ребят очень серьезный оппонент. И то, что у французов из-за травм не сыграют ключевые полузащитники Майкл Олисе и Ману Коне не должно обманывать. У именитого соперника – длинная скамья запасных.

– Зато сегодня наставник нашей сборной Руслан Ротань может бросить в бой наиболее именитого подопечного – Mихаила Mудрика из английского «Челси», который еще не сыграл на Евро ни минуты.
– Знаете, здесь еще нужно хорошо подумать. Да, врачи «Челси», специально приезжавшие в Бухарест, признали, что Мудрик – здоров, но с другой стороны, он очень много пропустил из-за повреждений. Все же последнее слово будет за Русланом Ротанем и, убежден, что он примет правильное решение.

Кстати, по-моему, сила нынешней «молодежки» как раз в умелой «режиссуре» Ротаня, в свое время в УАФ с его назначением на эту должность не прогадали.

– Что бы вы посоветовали нашим футболистам?
– Они довольно агрессивно научились атаковать, но, к сожалению, не безгрешны в обороне. Понимаю, иногда препятствуют эмоции, некоторым не хватает исполнительного мастерства, но сегодня нужно быть максимально сконцентрированным у своих владений. Французы умеют наказывать за ошибки.

– Сегодня на кону не только попадание в квартет сильнейших сборных континента, но и путевка на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.
– Действительно, есть за что бороться. Полагаю, что пока шансы 50 на 50, а уже во время противостояния все будет зависеть от настройки, выполнения тренерских установок, индивидуальных качеств и удачи. Думаю, что соперники не порадуют результативными действиями, но очень хочется, чтобы украинцы забили на один мяч больше, - сказал Маркевич.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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Мирон Маркевич Руслан Ротань инсайд сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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