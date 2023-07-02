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Украина. Первая лига
02 июля 2023, 10:41 | Обновлено 02 июля 2023, 11:27
2797
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»

Наставник «Карпат» – о трансферной кампании

02 июля 2023, 10:41 | Обновлено 02 июля 2023, 11:27
2797
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
ФК Карпаты Львов. Mирон Mаркевич

Главный тренер «зелено-белых» Mирон Mаркевич рассказал Sport.ua о селекционной работе клуба в это межсезонье:

«Уже заключили контракты с теми, кого хотели и теперь на сборе в Ужгороде в контрольных матчах будем наигрывать состав. Еще есть немного времени для экспериментов, но следует отметить, что новичков очень много.

На днях в расположении «Карпат» должен появиться уже третий бразилец. По амплуа он – нападающий, мы заинтересованы в фактурном форварде, потому что Игорь Невеш, которого уже подписали – среднего роста.

А тот игрок, которого мы ожидаем, чем-то напоминает своего земляка Батисту, который в свое время много забивал за «Карпаты». Фамилию не буду называть, вот узаконим с ним деловые отношения, тогда и поговорим на эту тему более подробно», - сказал Маркевич.

Напомним, накануне «Карпаты» подписали новичков и отправились на сбор в Ужгород.

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Источник Sport.ua
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steelmaker
Ех, спочатку прочитав Батістуту...
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