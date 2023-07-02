Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»

Главный тренер «зелено-белых» Mирон Mаркевич рассказал Sport.ua о селекционной работе клуба в это межсезонье:

«Уже заключили контракты с теми, кого хотели и теперь на сборе в Ужгороде в контрольных матчах будем наигрывать состав. Еще есть немного времени для экспериментов, но следует отметить, что новичков очень много.

На днях в расположении «Карпат» должен появиться уже третий бразилец. По амплуа он – нападающий, мы заинтересованы в фактурном форварде, потому что Игорь Невеш, которого уже подписали – среднего роста.

А тот игрок, которого мы ожидаем, чем-то напоминает своего земляка Батисту, который в свое время много забивал за «Карпаты». Фамилию не буду называть, вот узаконим с ним деловые отношения, тогда и поговорим на эту тему более подробно», - сказал Маркевич.

Напомним, накануне «Карпаты» подписали новичков и отправились на сбор в Ужгород.