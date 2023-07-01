Винус УИЛЬЯМС: «Если кто и попробует играть до 50, то это буду я»

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс ответила, сколько еще собирается играть в теннис на профессиональном уровне.

«Если бы я строила планы, я бы вам не сказала.

Турниры Grand Slam значат для меня очень много. Так что для меня было бы честью сыграть на US Open, но в данный момент я очень сосредоточена на Уимблдоне. US Open сейчас так далеко.

Планирую ли я играть до 50? Такого еще не было. Так что если кто и попробует, то это буду я», – сказала Винус.

В первом круге Уимблдона Уильямс-старшая сразится против Элины Свитолиной.