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  4. Винус УИЛЬЯМС: «Если кто и попробует играть до 50, то это буду я»
Уимблдон
01 июля 2023, 23:38 |
411
0

Винус УИЛЬЯМС: «Если кто и попробует играть до 50, то это буду я»

43-летняя американка все еще в строю

01 июля 2023, 23:38 |
411
0
Винус УИЛЬЯМС: «Если кто и попробует играть до 50, то это буду я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс ответила, сколько еще собирается играть в теннис на профессиональном уровне.

«Если бы я строила планы, я бы вам не сказала.

Турниры Grand Slam значат для меня очень много. Так что для меня было бы честью сыграть на US Open, но в данный момент я очень сосредоточена на Уимблдоне. US Open сейчас так далеко.

Планирую ли я играть до 50? Такого еще не было. Так что если кто и попробует, то это буду я», – сказала Винус.

В первом круге Уимблдона Уильямс-старшая сразится против Элины Свитолиной.

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Винус Уильямс Уимблдон-2023 US Open 2023
Источник WTA
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