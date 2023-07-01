Лето тягостных раздумий для Гвардиолы

Сезон-2022/23 для «Манчестер Сити» выдался абсолютно феноменальным. Эта команда не только впервые в своей истории выиграла столь заветный «ушастый» трофей Лиги чемпионов, но и добавив к нему победы в чемпионате и Кубке Англии, оформила требл, войдя в когорту избранных.

Хосепу Гвардиоле, для которого триумф в ЛЧ-2022/23 оказался третьим в тренерской карьере (до этого каталонский наставник дважды выигрывал турнир с «Барселоной»), потребовалось семь лет и уйма бессонных ночей, чтобы наконец-то выполнить ключевое задание, которое ставили перед ним инвесторы из ОАЭ, стремящиеся сделать из «Манчестер Сити» безоговорочного гегемона не только в футбольной Англии, но и на всем европейском континенте.

Однако после требла перед Гвардиолой открывалось всего два пути. Первый из них предусматривал немедленный уход из клуба в статусе вечной легенды и чемпиона. Второй – говорил о необходимости забыть все былые достижения и фактически начинать путь с начала, беря старт в сезоне-2023/24. Учитывая то обстоятельство, что Гвардиола остается главным тренером «Манчестер Сити» и по сей день, нетрудно понять, по какому пути решил двигаться дальше каталонский тренер, и этот его выбор, возможно, станет самой большой проблемой для «горожан» в ближайшее время.

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Дело в том, что и без победы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Гвардиола был полноценным членом пантеона величайших тренеров всех времен и народов. Как и Лионелю Месси, который в 2022-м все-таки стал триумфатором с национальной командой на чемпионате мира, закрыв едва ли не последний гештальт в мире профессионального футбола, Хосепу Гвардиоле отчетный трофей был необходим, скорее, не сколько ради удовлетворения запросов общественности, сколько из-за своих собственных внутренних терзаний. Ему попросту было не по себе, когда за столько лет с клубом, который выделял под реализацию запросов Гвардиолы практически все необходимое, добиться желаемого так и не удавалось.

Теперь же, когда «ушастый» наконец-то «поселился» в клубном музее «Манчестер Сити», казалось бы, наступает самое логичное время попрощаться с клубом, особенно на фоне бесчисленных интервью, в которых Гвардиола подчеркивал, что не собирается работать тренером до глубокой старости и знает еще миллион житейских радостей, помимо выигрышей трофеев в профессиональном футболе. Но…

Уйти для Гвардиолы было бы гораздо проще два года назад, когда «Манчестер Сити» также добрался до финала Лиги чемпионов, в котором даже виделся большинству болельщиков фаворитом, однако все-таки проиграл – «Челси» со счетом 0:1. Тогда у каталонского специалиста как раз подходил к завершению срок действия контракта с «Манчестер Сити», и не было бы лучшего прощального подарка для английского клуба со стороны наставника, чем вожделенная победа в Лиге чемпионов. Однако этого не случилось, а Пеп продолжил сотрудничество с «горожанами», очевидно, не желая уходить поверженным.

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Сейчас для Гвардиолы все выглядит уже абсолютно иначе. Контракт наставника с «Манчестер Сити» рассчитан еще на два года, и на фоне безумной радости после победы в Лиге чемпионов, специалист уже успел объявить о планах отработать его до конца. Выглядит такое решение более чем логичным, ведь когда дела идут хорошо, а то и просто прекрасно, нет смысла что-либо менять и отказываться от возможности продлить сладостный момент триумфа.

Другой вопрос, с которым Гвардиола уже ранее неоднократно сталкивался в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», заключается в том, что взойти на новую вершину довольно сложно, однако еще труднее на ней удержаться, отстояв право называться лучшим среди достойнейших.

Очевидно, что слишком многое и многие в «Манчестер Сити» в последние годы были заточены на выполнение ключевой задачи – победы в Лиге чемпионов. И теперь, когда вершина покорена, нет сомнений, что ряд исполнителей в дружине Гвардиолы будут переживать определенный мотивационный кризис, если не сказать профессиональное выгорание. Да и сам Пеп, очевидно, вновь столкнется с этой ситуацией, признает он это или нет. После выигрыша всего, что только возможно, крайне трудно опять установить и увидеть перед собой новые ориентиры, ради которых стоит продолжать выкладываться на все 100% и даже больше. Это проблема любого чемпиона, не говоря уже о покорителях требла, коих в истории европейского футбола не так-то уж и много.

Так что после выдающегося успеха и решения остаться, для Гвардиолы наступает лето тягостных раздумий. Каталонский специалист ранее неоднократно давал понять, что предпочитает постепенные, а не мгновенные революции в составе. В «Манчестер Сити» за все семь лет пребывания там Пепа, таких произошло только две. Первая случилась на второе для Гвардиолы лето на «Этихаде», когда из первой команды ушли сразу девять человек. Второй случай был зафиксирован год назад, когда наставнику «горожан» пришлось сдаться и отойти от своего стереотипа насчет фигуры центрфорварда. Покупка фактурного Эрлинга Холанда привела к структурным изменениям в игре «Манчестер Сити» и, как отмечают некоторые аналитики, именно это обстоятельство позволило английскому топ-клубу на финише сезона взять сразу три престижных трофея.

Очевидно, что Гвардиола достаточно умен, чтобы понимать: после требла ему придется изыскать еще как минимум парочку новых факторов, способных перезагрузить «Манчестер Сити» и сделать футболистов опять «голодными» к новым триумфам. Полагаться на старые лица в такой ситуации – это наиболее безопасный вариант, но именно он может привести к такому побочному эффекту, как стагнация.

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Впрочем, сохранить всех ключевых исполнителей по итогам сезона-2022/23 Гвардиоле уже и не удастся. Стан «горожан» решил покинуть капитан команды Илкай Гюндоган, который уже подписал двухлетний контракт с «Барселоной» с опцией пролонгации еще на один сезон. Учитывая то обстоятельство, что о желании немецкого хавбека сменить обстановку было известно заранее, не было никакого смысла пытаться удерживать футболиста, придумывая искусственную мотивацию или предлагая умножить на десять сумму оклада. Это попросту не методы работы Гвардиолы.

Однако, как бы там ни было, но заменить Гюндогана для Гвардиолы и «Манчестер Сити» будет не так и просто. Матео Ковачич, которого в СМИ нынче называют де-факто преемником немецкого хавбека, при всем к нему уважении, не выглядит фигурой равнозначного с «гюндогановским» калибра. Неудивительно, что «Сити» даже пришлось вступить в гонку за Деклана Райса, которого ранее активно сватали в «Арсенал»…

Не решив до конца проблему полузащиты, Гвардиола и «Манчестер Сити» имеют также массу вопросов по защите. Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу хотят покинуть «Этихад», и на это у каждого из них свои причины. Кроме того, в клубе явно продолжает наличествовать проблема левого защитника, где у Гвардиолы попросту нет ключевого исполнителя, по причине чего приходится довольствоваться компромиссными вариантами.

А еще ведь есть Бернарду Силва и Рияд Марез, которых вопреки желанию «горожан» нынче активно зазывают в Саудовскую Аравию. Выходит, что всего-то за одно лето «Манчестер Сити» рискует потерять минимум шесть футболистов первой команды, трое из которых сыграли в финале Лиги чемпионов-2022/23! И это означает одно – впереди у Гвардиолы очередная кадровая революция, которая с одной стороны может позволить обновить команду и «заправить» ее новой мотивацией, но с другой – все это добавит забот каталонскому наставнику, который, несмотря на всю гениальность решений, является обычным человеком, а потому также может столкнуться с проблемой «выгорания» и желанием хоть на время перестать изобретать велосипед, прокатившись на ранее апробированной и прекрасно зарекомендовавшей себя конструкции, хотя ту уже и начали буквально растаскивать по запчастям…