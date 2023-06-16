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  4. После триумфа в ЛЧ. Ман Сити готовы покинуть 6 игроков
Англия
16 июня 2023, 19:10 |
1281
0

После триумфа в ЛЧ. Ман Сити готовы покинуть 6 игроков

В их числе Канселу, Уокер и Марез

16 июня 2023, 19:10 |
1281
0
После триумфа в ЛЧ. Ман Сити готовы покинуть 6 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

По информации СМИ, летом из «Манчестер Сити» может быть достаточно большой отток игроков первой команды. Триумфатора Лиги чемпионов готовы покинуть защитники Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу.

Уокер и Ляпорт считают, что не получают достаточно игрового времени, а Канселу уже отдавали в аренду «Баварии» и игрок команде не нужен.

Вероятно, уйдет Илкай Гюндоган, которому клуб предложил новый контракт, но один из лидеров команды хочет сменить обстановку.

Не исключен уход Бернарду Силвы, которого к себе зовут ПСЖ и «Барселона», а Рияд Марез готов согласиться с очень выгодным предложением из Саудовской Аравии.

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Манчестер Сити Кайл Уокер Эмерик Ляпорт Жоау Канселу Илкай Гюндоган Бернарду Силва Рияд Марез трансферы
Источник The Athletic
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