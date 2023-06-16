После триумфа в ЛЧ. Ман Сити готовы покинуть 6 игроков

По информации СМИ, летом из «Манчестер Сити» может быть достаточно большой отток игроков первой команды. Триумфатора Лиги чемпионов готовы покинуть защитники Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу.

Уокер и Ляпорт считают, что не получают достаточно игрового времени, а Канселу уже отдавали в аренду «Баварии» и игрок команде не нужен.

Вероятно, уйдет Илкай Гюндоган, которому клуб предложил новый контракт, но один из лидеров команды хочет сменить обстановку.

Не исключен уход Бернарду Силвы, которого к себе зовут ПСЖ и «Барселона», а Рияд Марез готов согласиться с очень выгодным предложением из Саудовской Аравии.