28.06.2023 21:45 – FT 1 : 4
Молодежные турниры30 июня 2023, 04:52 | Обновлено 30 июня 2023, 05:20
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Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4. Соперник Украины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21
30 июня 2023, 04:52 | Обновлено 30 июня 2023, 05:20
377
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28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).
Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале (2 июля в 22:00 в городе Клуж-Напока).
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4
Голы: Ндойе, 35 – Гуири, 16 (пен), Баркола, 65, Шерки, 76, Какере, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Максенс Какере (Франция U21).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция U21).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция U21).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария U21).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Франция U21).
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