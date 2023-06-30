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  4. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4. Соперник Украины. Видео голов и обзор
Евро
Швейцария U21
28.06.2023 21:45 – FT 1 : 4
Франция U21
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30 июня 2023, 04:52 | Обновлено 30 июня 2023, 05:20
377
0

Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4. Соперник Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21

30 июня 2023, 04:52 | Обновлено 30 июня 2023, 05:20
377
0
Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4. Соперник Украины. Видео голов и обзор

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале (2 июля в 22:00 в городе Клуж-Напока).

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4

Голы: Ндойе, 35 – Гуири, 16 (пен), Баркола, 65, Шерки, 76, Какере, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Максенс Какере (Франция U21).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция U21).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция U21).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария U21).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Франция U21).
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Источник Sport.ua
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