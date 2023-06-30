Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4. Соперник Украины. Видео голов и обзор

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале (2 июля в 22:00 в городе Клуж-Напока).

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4

Голы: Ндойе, 35 – Гуири, 16 (пен), Баркола, 65, Шерки, 76, Какере, 81

Видеообзор матча