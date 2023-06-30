Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор
Евро
Англия U21
28.06.2023 19:00 – FT 2 : 0
Германия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
30 июня 2023, 04:19 | Обновлено 30 июня 2023, 04:23
29
0

Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21

30 июня 2023, 04:19 | Обновлено 30 июня 2023, 04:23
29
0
Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0

Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21

Видеообзор матча

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Англия U21).
По теме:
Нидерланды – Грузия – 1:1. Как Цитаишвили вышел в 1/4. Видео голов и обзор
Полесье – Сепси – 0:1. Видео гола и обзор матча
Швейцария – Италия, Норвегия – Франция. Видео голов и обзор
сборная Германии по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 Харви Эллиотт Евро-2023 U-21 Англия - Германия Кэмерон Арчер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Футбол | 29 июня 2023, 20:23 0
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами

Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ

Уже в пятницу. Лэнь и Михайлюк могут найти новые команды в НБА
Баскетбол | 29 июня 2023, 23:11 2
Уже в пятницу. Лэнь и Михайлюк могут найти новые команды в НБА
Уже в пятницу. Лэнь и Михайлюк могут найти новые команды в НБА

Откроется рынок свободных агентов

Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Другие виды | 29.06.2023, 21:35
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
Футбол | 30.06.2023, 01:59
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
БУГАЙ: В деле Павелко нет ущерба, пострадавших. Это собственные деньги УАФ
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем