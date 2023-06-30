Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0

Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21

Видеообзор матча