28.06.2023 19:00 – FT 2 : 0
Молодежные турниры30 июня 2023, 04:19 | Обновлено 30 июня 2023, 04:23
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Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21
30 июня 2023, 04:19 | Обновлено 30 июня 2023, 04:23
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28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0
Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21
Видеообзор матча
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Англия U21).
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