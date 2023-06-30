27.06.2023 19:00 – FT 1 : 1
Молодежные турниры30 июня 2023, 03:55 | Обновлено 30 июня 2023, 04:17
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Нидерланды – Грузия – 1:1. Как Цитаишвили вышел в 1/4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21
30 июня 2023, 03:55 | Обновлено 30 июня 2023, 04:17
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27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21.
Читайте также:Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня
19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21 – 1:1
Голы: Тейлор, 45+6 – Давиташвили, 42
Видео голов и обзор матча
События матча
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Нидерланды U21).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Зурико Давиташвили (Грузия U21).
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