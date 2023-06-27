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Евро
Португалия U21
27.06.2023 19:00 – FT 2 : 1
Бельгия U21
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Чемпионат Европы
27 июня 2023, 21:20 | Обновлено 27 июня 2023, 22:03
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Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21

Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 уже завершились

27 июня 2023, 21:20 | Обновлено 27 июня 2023, 22:03
1631
1
Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 уже завершились.

Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня

19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21 – 1:1

Голы: Тейлор, 45+6 – Давиташвили, 42

19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21 – 2:1

Голы: Невеш, 56, Данташ, 89 (пен) – Вертессен, 65

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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