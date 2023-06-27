27.06.2023 19:00 – FT 2 : 1
Чемпионат Европы27 июня 2023, 21:20 | Обновлено 27 июня 2023, 22:03
1631
1
Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21
Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 уже завершились
27 июня 2023, 21:20 | Обновлено 27 июня 2023, 22:03
1631
1
27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 уже завершились.
Грузия и Португалия вышли в плей-офф Евро-2023 U-21.
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня
19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21 – 1:1
Голы: Тейлор, 45+6 – Давиташвили, 42
19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21 – 2:1
Голы: Невеш, 56, Данташ, 89 (пен) – Вертессен, 65
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 21:50 2
21-летний Кирилл Молоков был воспитанником черкасского «Днепра»
Футбол | 27 июня 2023, 19:48 0
Клуб из Черногории уверенно обыграл команду из Андорры со счетом 3:0
Футбол | 27.06.2023, 00:15
Футбол | 27.06.2023, 14:00
Футбол | 27.06.2023, 17:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Георгий затащил.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2023, 19:55 1
26.06.2023, 19:06 27
26.06.2023, 06:20
26.06.2023, 18:01 5
26.06.2023, 19:37 2
26.06.2023, 11:53 12
26.06.2023, 22:40 2
27.06.2023, 11:05 1