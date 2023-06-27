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Евро
Португалия U21
27.06.2023 19:00 - : -
Бельгия U21
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Молодежные турниры
27 июня 2023, 19:00 | Обновлено 27 июня 2023, 19:01
278
0

Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 июня в 19:00 матчи 3-го тура Евро-2023 U-21

27 июня 2023, 19:00 | Обновлено 27 июня 2023, 19:01
278
0
Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 19:00 по Киеву.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня

  • 19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21
  • 19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21
  • 21:45. Испания U-21 – Украина U-21
  • 21:45. Хорватия U-21 – Румыния U-21

Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

Турнирные таблицы группового раунда

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Источник Sport.ua
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