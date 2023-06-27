27.06.2023 19:00 - : -
Молодежные турниры27 июня 2023, 19:00 | Обновлено 27 июня 2023, 19:01
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Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 июня в 19:00 матчи 3-го тура Евро-2023 U-21
27 июня 2023, 19:00 | Обновлено 27 июня 2023, 19:01
278
0
27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 19:00 по Киеву.
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня
- 19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21
- 19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21
- 21:45. Испания U-21 – Украина U-21
- 21:45. Хорватия U-21 – Румыния U-21
Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
Турнирные таблицы группового раунда
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