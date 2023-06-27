27 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 19:00 по Киеву.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня

19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21

19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21

21:45. Испания U-21 – Украина U-21

21:45. Хорватия U-21 – Румыния U-21

Евро U-21. Нидерланды – Грузия, Португалия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

Турнирные таблицы группового раунда