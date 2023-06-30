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Евро
Англия U21
25.06.2023 19:00 – FT 2 : 0
Израиль U21
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30 июня 2023, 02:21 | Обновлено 30 июня 2023, 02:28
85
0

Англия – Израиль, Германия – Чехия. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте

30 июня 2023, 02:21 | Обновлено 30 июня 2023, 02:28
85
0
Англия – Израиль, Германия – Чехия. Видео голов и обзор

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы U-21 по футболу.

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте.

Англия – Израиль, Германия – Чехия. Видео голов и обзор

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Англия U21).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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