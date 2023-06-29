Манафов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Модене

Украинский теннисист Владислав Манафов в дуэте с Романом Ебави из Чехии вышел в полуфинал турнира в Модене (Италия) серии ATP Challenger Tour.

На стадии 1/4 финала Манафов и Ебави в трех сетах переиграли итальянцев Лоренцо Роттоли и Мерчелло Серафини. Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты.

АТР челленджер Модена. Парный разряд. 1/4 финала

Лоренцо Роттоли / Мерчелло Серафини (Италия) – Роман Ебави / Владислав Манафов (Чехия / Украина) [2] – 7:6 (7:5), 4:6, 3:10

Место в финале турнира Манафов и Ебави разыграют во встрече с боливийцами Борисом Ариасом и Федерико Себальсом.