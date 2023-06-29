Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Манафов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Модене
ATP
29 июня 2023, 18:08 | Обновлено 29 июня 2023, 18:21
74
0

Манафов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Модене

Украинец с чехом Ебави одержали в 1/4 финала сложную победу

29 июня 2023, 18:08 | Обновлено 29 июня 2023, 18:21
74
0
Манафов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Модене
ITF. Владислав Манафов

Украинский теннисист Владислав Манафов в дуэте с Романом Ебави из Чехии вышел в полуфинал турнира в Модене (Италия) серии ATP Challenger Tour.

На стадии 1/4 финала Манафов и Ебави в трех сетах переиграли итальянцев Лоренцо Роттоли и Мерчелло Серафини. Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты.

АТР челленджер Модена. Парный разряд. 1/4 финала

Лоренцо Роттоли / Мерчелло Серафини (Италия) – Роман Ебави / Владислав Манафов (Чехия / Украина) [2] – 7:6 (7:5), 4:6, 3:10

Место в финале турнира Манафов и Ебави разыграют во встрече с боливийцами Борисом Ариасом и Федерико Себальсом.

По теме:
Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда на турнире в Модене
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
Владислав Манафов Роман Ебави ATP Модена
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Футбол | 28 июня 2023, 20:18 0
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами

Обходить ФФП станет сложнее

ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29 июня 2023, 09:40 8
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке

Каролине не понравилась работа судьи

Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:40
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29.06.2023, 05:45
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Футбол | 29.06.2023, 15:15
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Украина обыграла Молдову и ожидает результата матча Италии со Швейцарией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
28.06.2023, 08:50 1
Баскетбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 17
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 24
Футбол
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем