Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал пар на турнире в Германии

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

Надежда Киченок в дуэте с Алисией Росольской из Польши на стадии 1/4 финала сразилась против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия).

Во встрече, которая продолжалась 1 час 47 минут, Надежда Киченок и Росольская потерпели поражение в двух сетах.

WTA 250 Бад-Хомбург. Пары. Трава. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Алисия Росольска (Польша) [4] – Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия) – 5:7, 6:7 (2:7)

Морозова и Гамарра Мартинс, обыграв Надежду Киченок и Росольскую, сыграют в полуфинале против пары Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).