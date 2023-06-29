Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал пар на турнире в Германии
Украинка и Алисия Росольска проиграли в двух затяжных сетах
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.
Надежда Киченок в дуэте с Алисией Росольской из Польши на стадии 1/4 финала сразилась против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия).
Во встрече, которая продолжалась 1 час 47 минут, Надежда Киченок и Росольская потерпели поражение в двух сетах.
WTA 250 Бад-Хомбург. Пары. Трава. 1/4 финала
Надежда Киченок (Украина) / Алисия Росольска (Польша) [4] – Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия) – 5:7, 6:7 (2:7)
Морозова и Гамарра Мартинс, обыграв Надежду Киченок и Росольскую, сыграют в полуфинале против пары Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).
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