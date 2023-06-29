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WTA
29 июня 2023, 17:50 | Обновлено 29 июня 2023, 18:02
265
0

Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал пар на турнире в Германии

Украинка и Алисия Росольска проиграли в двух затяжных сетах

29 июня 2023, 17:50 | Обновлено 29 июня 2023, 18:02
265
0
Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал пар на турнире в Германии
ITF. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

Надежда Киченок в дуэте с Алисией Росольской из Польши на стадии 1/4 финала сразилась против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия).

Во встрече, которая продолжалась 1 час 47 минут, Надежда Киченок и Росольская потерпели поражение в двух сетах.

WTA 250 Бад-Хомбург. Пары. Трава. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Алисия Росольска (Польша) [4] – Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия) – 5:7, 6:7 (2:7)

Морозова и Гамарра Мартинс, обыграв Надежду Киченок и Росольскую, сыграют в полуфинале против пары Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).

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Надежда Киченок Алисия Росольска WTA Бад-Хомбург Лидия Морозова Ингрид Гамарра Мартинс
Источник Sport.ua
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