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WTA
29 июня 2023, 10:20 | Обновлено 29 июня 2023, 10:26
131
0

Киченок / Росольска – Морозова / Гамарра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Истборне

29 июня 2023, 10:20 | Обновлено 29 июня 2023, 10:26
131
0
Киченок / Росольска – Морозова / Гамарра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

29 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Следующими соперницами станет дуэт Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).

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WTA Истборн смотреть онлайн Ингрид Гамарра Мартинс Надежда Киченок Алисия Росольска Лидия Морозова
Источник Sport.ua
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