Киченок / Росольска – Морозова / Гамарра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Следующими соперницами станет дуэт Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).

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