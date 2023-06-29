Киченок / Росольска – Морозова / Гамарра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Истборне
29 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тандема Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (-/Бразилия). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Следующими соперницами станет дуэт Ингрид Нил (Эстония) / Фан Сьен Ву (Тайвань).
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