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28 июня 2023, 09:39 | Обновлено 28 июня 2023, 09:47
1166
0

Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод

Голкипер выпустил мяч из рук, испанец забил гол, но судья его не засчитал

28 июня 2023, 09:39 | Обновлено 28 июня 2023, 09:47
1166
0
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
AP Photos. Руслан Нещерет

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испанией U-21 (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид Джулешти».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

21-летний украинский вратарь Руслан Нещерет в одном из эпизодов Нещерет вводил мяч в игру с рук, но не смог нормально его бросить – мяч оказался у испанца, пробившего по воротам. Однако судья отменил этот гол.

Нещерет о причине незасчитанного гола рассказал:

«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: нет, я не цеплял его. Немного хитрый.

Надо спокойно подходить к таким играм. Нам Руслан Ротань сказал, что мы должны наслаждаться таким моментом: мы вышли из группы. Нужно получать от этого удовольствие, играть и радовать болельщиков.

Да, хотелось победить. Но игру мы провели достойно. Конечно, огорчаешься, когда пропускаешь на последних минутах. Это очень неприятно для нас, а для меня как для вратаря – тем более. Ничья – это тоже хороший результат, потому думаю, что ребята очень хорошо сыграли.

Пропущенный гол на последних минутах? Бывают ошибки, бывает, что недосмотрели кого-то, как в первом или во втором моменте. Но я считаю, что мы провели очень достойную игру, и я очень доволен тем, что делали ребята.

Честно, не знаю, надо посмотреть, что пошло не так [в эпизоде со вторым пропущенным мячом]. Может быть, концентрация. Возможно, очень вымотались наши защитники. Так бывает в футболе. Испанцы выложились на максимум в этом эпизоде и забили гол.

Настрой на четвертьфинал? Как и на все игры, настраиваемся по максимуму. Тренировочный процесс меняться не будет, и играть по-другому мы вряд ли станем. Надо не отходить от своей игры и выжимать из этого максимум.

Переезд в другой город? Думаю, что дорога – это определенно не определяющий фактор. У нас должно быть огромное желание играть за тех ребят, которые сейчас сражаются за нас и нашу свободу. Поэтому дорога – это вообще не проблема».

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Источник Суспильне спорт
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