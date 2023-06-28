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  4. ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Молодежные турниры
28 июня 2023, 00:55 | Обновлено 28 июня 2023, 01:10
1184
2

ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»

Покадровая съемка, похоже, подтверждает, что в спорном эпизоде был фол

28 июня 2023, 00:55 | Обновлено 28 июня 2023, 01:10
1184
2
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти». Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.

Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал взятие ворот.

Журналист Виктор Вацко выложил увеличенное видео эпизода и написал в соцсетях: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»

ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»

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Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро
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Источник Sport.ua
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🔱Avtoigor🔱
Схоже так, але це вже не має значеня
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