Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти». Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.

Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал взятие ворот.

Журналист Виктор Вацко выложил увеличенное видео эпизода и написал в соцсетях: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»

ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»