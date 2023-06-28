ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Покадровая съемка, похоже, подтверждает, что в спорном эпизоде был фол
Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).
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Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти». Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.
Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал взятие ворот.
Журналист Виктор Вацко выложил увеличенное видео эпизода и написал в соцсетях: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
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