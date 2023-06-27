Десять главных разочарований сезона УПЛ
«Динамо», Ротань, «Металлист» и другие
К сожалению, разочарований в минувшем чемпионате Украины хватало. Кто-то не оправдал надежд, кому-то планка притязаний оказалась слишком высокой, а кто-то стал заложником собственного эго.
В нижеприведенном «реестре» мы зафиксировали главных, на наш взгляд, неудачников прошлого сезона УПЛ.
10. Ардит ТОЛИ, «Ворскла»
Чем именно привлек внимание полтавских скаутов этот «самородок» из албанской «Тираны» – одному Богу известно. За Толи ворскляне уплатили 250 тысяч евро. Но уже после первой игры Ардита за полтавчан стало понятно, что деньги на ветер. С горем пополам Толи «наскреб» десять матчей за «Ворсклу». Зимой его отправили в аренду в кутаисское «Торпедо».
9. Лукас ТЕЙЛОР, «Шахтер»
Бразильского защитника Игор Йовичевич знал по совместной работе в «Днепре-1». Именно по инициативе хорватского наставника «Шахтер» и пригласил Лукаса Тейлора, который выступал в греческом ПАОК. Но выкупать контракт бразильца дончане не спешили.
И оказались правы: его уровень не отвечал требованиям основного состава. После зимнего перерыва Тейлор не провел ни одного матча в УПЛ.
8. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ, «Львов»
Бывший тренер «Львова» снова ступил в одну и ту же воду в очень сложной ситуации. Команда плелась в хвосте турнирной таблицы, во время зимнего антракта коллектив пополнили почти два десятка новых исполнителей. Нужно было на ходу строить команду, вносить коррективы и набирать очки. Но ни с одной из поставленных задач Бессмертный не справился. 13 поражений подряд во главе «Львова» - таков его итог работы. И бесславный вылет из УПЛ.
7. Лукас РАМИРЕС, «Ворскла»
Еще один довольно странный трансфер «Ворсклы». В Полтаву молодой бразилец пришел во время зимнего антракта. Скрипник дал возможность центрбеку проявить себя во всей красоте. Но красоты не было. Наоборот, было очень много суматохи и ошибок. Концовку сезона Рамирес провел в статусе глубокого запасного.
6. Юрий ВИРТ, «Верес»
В первом круге «Верес» демонстрировал неплохой футбол и считался крепким середняком. Но после зимнего перерыва команду по-настоящему залихорадило: 11 матчей без побед. Поговаривают, что наставник «красно-черных» Юрий Вирт «потерял раздевалку». Возможно, уже тогда нужно было менять тренера, но клуб из Ровно доверился наставнику. Вирта хватило лишь на «стыки».
5. Макс ВАЛЕФ, «Днепр-1»
Бразильский голкипер – уже само это понятие вызывает недоверие. Тем не менее, днепряне со старта сезона сделали ставку на Валефа, которого приобрели за сто тысяч евро. Уже первые матчи с Валефом в основе продемонстрировали, что и таких небольших денег он не стоит. Очень много ошибался в простых ситуациях, не мог элементарно зафиксировать мяч. После очередного ляпа место в «рамке» уступил Рыбаку.
4. Иван ПЕТРЯК, «Шахтер»
Если учесть сумму, в которую обошлось возвращение Петряка в родной клуб (полтора миллиона евро), и пользу от его возвращения, то получится большой крен в сторону провала. Йовичевич видел Петряка на левом фланге. Там, где играл Мудрик. Но и после ухода Михаила в «Челси» Иван не стал игроком основы. Может, в следующем сезоне станет?
3. МЕТАЛЛИСТ
«Трепещи, Европа, мы возвращаемся» – с такими лозунгами «Металлист» вернулся в УПЛ после длительного забвения. Главным «флагом» возвращения харьковской команды в элиту отечественного футбола был бывший и нынешний президент клуба Александр Ярославский. Однако после рашистской агрессии Александр Владиленович резко «забил» на свою игрушку. Настолько, что весь «ликвид» клуба – во главе с Красниковым, Кучером и ведущими игроками – оказался в «Днепре-1». А «Металлист» оказался одним из самых слабых звеньев УПЛ. Очередного «трепета» Европы от игры «Металлиста» наверняка снова придется ждать долго.
2. Руслан РОТАНЬ, «Александрия»
«Александрия» уволила Юрия Гуру по причине неудовлетворительной игры и таких же результатов. Хотя на момент увольнения команда по потерянным очкам была третьей. На место Гуры пришло наше молодое тренерское дарование Руслан Ротань. На момент прихода Руслана Петровича в команду, «Александрия» имела фору в шесть очков над преследователями в борьбе за пятое место. Но под чутким руководством «тренера-новатора» команда все разбазарила и пролетела мимо еврокубков.
1. ДИНАМО
Перед началом сезона практически все «прогнозисты» ставили на чемпионство «Динамо». Дескать, от массового оттока легионеров «бело-синие» пострадали меньше всех своих конкурентов. Да и резерва в виде собственных воспитанников «Динамо» должно хватить для решения самых высоких задач. Но не хватило. Ничего не хватило. Луческу почему-то фанатически верил в некоторых игроков, которые надежд не оправдали (Кабаев, Шепелев, Беседин). С другой стороны, не доверял молодежи и тем, кто «выстрелил» при Шовковском (Андриевский). Мистер переиграл сам себя. И уже после первого круга стало понятно, что вмешаться в борьбу за титул киевляне не смогут. А после проваленного старта второй половины сезона стало понятно и то, что «Динамо» повторит свой худший финиш в чемпионатах страны.
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