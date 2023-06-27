Десять главных разочарований сезона УПЛ

К сожалению, разочарований в минувшем чемпионате Украины хватало. Кто-то не оправдал надежд, кому-то планка притязаний оказалась слишком высокой, а кто-то стал заложником собственного эго.

В нижеприведенном «реестре» мы зафиксировали главных, на наш взгляд, неудачников прошлого сезона УПЛ.

10. Ардит ТОЛИ, «Ворскла»

ФК Ворскла. Ардит Толи

Чем именно привлек внимание полтавских скаутов этот «самородок» из албанской «Тираны» – одному Богу известно. За Толи ворскляне уплатили 250 тысяч евро. Но уже после первой игры Ардита за полтавчан стало понятно, что деньги на ветер. С горем пополам Толи «наскреб» десять матчей за «Ворсклу». Зимой его отправили в аренду в кутаисское «Торпедо».

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9. Лукас ТЕЙЛОР, «Шахтер»

ФК Шахтер. Лукас Тейлор

Бразильского защитника Игор Йовичевич знал по совместной работе в «Днепре-1». Именно по инициативе хорватского наставника «Шахтер» и пригласил Лукаса Тейлора, который выступал в греческом ПАОК. Но выкупать контракт бразильца дончане не спешили.

И оказались правы: его уровень не отвечал требованиям основного состава. После зимнего перерыва Тейлор не провел ни одного матча в УПЛ.

8. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ, «Львов»

ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Бывший тренер «Львова» снова ступил в одну и ту же воду в очень сложной ситуации. Команда плелась в хвосте турнирной таблицы, во время зимнего антракта коллектив пополнили почти два десятка новых исполнителей. Нужно было на ходу строить команду, вносить коррективы и набирать очки. Но ни с одной из поставленных задач Бессмертный не справился. 13 поражений подряд во главе «Львова» - таков его итог работы. И бесславный вылет из УПЛ.

7. Лукас РАМИРЕС, «Ворскла»

ФК Ворскла. Лукас Рамирес

Еще один довольно странный трансфер «Ворсклы». В Полтаву молодой бразилец пришел во время зимнего антракта. Скрипник дал возможность центрбеку проявить себя во всей красоте. Но красоты не было. Наоборот, было очень много суматохи и ошибок. Концовку сезона Рамирес провел в статусе глубокого запасного.

6. Юрий ВИРТ, «Верес»

ФК Верес. Юрий Вирт

В первом круге «Верес» демонстрировал неплохой футбол и считался крепким середняком. Но после зимнего перерыва команду по-настоящему залихорадило: 11 матчей без побед. Поговаривают, что наставник «красно-черных» Юрий Вирт «потерял раздевалку». Возможно, уже тогда нужно было менять тренера, но клуб из Ровно доверился наставнику. Вирта хватило лишь на «стыки».

5. Макс ВАЛЕФ, «Днепр-1»

ФК Днепр-1. Макс Валеф

Бразильский голкипер – уже само это понятие вызывает недоверие. Тем не менее, днепряне со старта сезона сделали ставку на Валефа, которого приобрели за сто тысяч евро. Уже первые матчи с Валефом в основе продемонстрировали, что и таких небольших денег он не стоит. Очень много ошибался в простых ситуациях, не мог элементарно зафиксировать мяч. После очередного ляпа место в «рамке» уступил Рыбаку.

4. Иван ПЕТРЯК, «Шахтер»

ФК Шахтер. Иван Петряк

Если учесть сумму, в которую обошлось возвращение Петряка в родной клуб (полтора миллиона евро), и пользу от его возвращения, то получится большой крен в сторону провала. Йовичевич видел Петряка на левом фланге. Там, где играл Мудрик. Но и после ухода Михаила в «Челси» Иван не стал игроком основы. Может, в следующем сезоне станет?

3. МЕТАЛЛИСТ

ФК Металлист. Перица Огненович

«Трепещи, Европа, мы возвращаемся» – с такими лозунгами «Металлист» вернулся в УПЛ после длительного забвения. Главным «флагом» возвращения харьковской команды в элиту отечественного футбола был бывший и нынешний президент клуба Александр Ярославский. Однако после рашистской агрессии Александр Владиленович резко «забил» на свою игрушку. Настолько, что весь «ликвид» клуба – во главе с Красниковым, Кучером и ведущими игроками – оказался в «Днепре-1». А «Металлист» оказался одним из самых слабых звеньев УПЛ. Очередного «трепета» Европы от игры «Металлиста» наверняка снова придется ждать долго.

2. Руслан РОТАНЬ, «Александрия»

ФК Александрия. Руслан Ротань

«Александрия» уволила Юрия Гуру по причине неудовлетворительной игры и таких же результатов. Хотя на момент увольнения команда по потерянным очкам была третьей. На место Гуры пришло наше молодое тренерское дарование Руслан Ротань. На момент прихода Руслана Петровича в команду, «Александрия» имела фору в шесть очков над преследователями в борьбе за пятое место. Но под чутким руководством «тренера-новатора» команда все разбазарила и пролетела мимо еврокубков.

1. ДИНАМО

ФК Динамо

Перед началом сезона практически все «прогнозисты» ставили на чемпионство «Динамо». Дескать, от массового оттока легионеров «бело-синие» пострадали меньше всех своих конкурентов. Да и резерва в виде собственных воспитанников «Динамо» должно хватить для решения самых высоких задач. Но не хватило. Ничего не хватило. Луческу почему-то фанатически верил в некоторых игроков, которые надежд не оправдали (Кабаев, Шепелев, Беседин). С другой стороны, не доверял молодежи и тем, кто «выстрелил» при Шовковском (Андриевский). Мистер переиграл сам себя. И уже после первого круга стало понятно, что вмешаться в борьбу за титул киевляне не смогут. А после проваленного старта второй половины сезона стало понятно и то, что «Динамо» повторит свой худший финиш в чемпионатах страны.