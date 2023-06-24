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Евро
Португалия U21
24.06.2023 19:00 - : -
Нидерланды U21
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24 июня 2023, 05:22 | Обновлено 24 июня 2023, 05:23
239
0

Португалия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023

Поединок состоится 24 июня в 19:00 по Киеву

24 июня 2023, 05:22 | Обновлено 24 июня 2023, 05:23
239
0
Португалия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023
Twitter

24 июня на стадион им. Михаила Месхи пройдет матч 2-го тура чемпионата Европы по футболу U-21, в котором Португалия встретится с Нидерландами. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Португалия

Сборная никогда на этом уровне не была чемпионом Европы. Но трижды играла в финале. В том числе и в прошлом цикле. В нынешнем эсперансаш прошли квалификацию максимально солидно и уверенно. Они за 10 матчей не выиграли только 1, дома против Исландии. Тогда на быстрый гол гостей получилось ответить, но гостей не дожали, закончив 1-1. Впрочем, все равно, набрав 28 очков из 30 возможных, португальцы на 10 баллов оторвались от ближайшего преследователя - как раз от ледяных. На турнир не взяли Пауло Бернардо, что за молодежку наколотил 5 голов в 12 матчах. А Гонсало Рамуш, с его дюжиной забитых, сейчас уже в национальной команде. Но все равно состав достаточно звездный, во главе с Фабиу Виейра из лондонского Арсенала, у которого было 14 мячей в 23 поединках такого уровня. Стартовали на Евро с командой принимающей стороны, Грузии. И провалились напрочь, получив 2 мяча в раздевалку, на что ответили только удалением.

Нидерланды

Команда традиционно имеет серьезную базу - в стране поставлена на поток подготовка молодых талантов с дальнейшей продажей. Но при этом ряд футболистов 2000-го года рождения и позже уже вовлечены в основную национальную команду. Но йонг оранж и так справились с основной задачей, выиграв спор у Швейцарии за лидерство в отборочной группе. Причем еще и не проиграв ни разу: 8 побед и 2 ничьи. В Грузию голландцы приехали в привычной обоймой, которой прошли отбор, во главе с Зиркзее, Гравенберхом и Бробби. Но все эти звезды на пару с Бельгией закончили в 1-м туре без голов.

Статистика личных встреч

Команды пересекались в 2019-2020, во время предыдущего отборочного цикла. Тогда они обменялись зрелищными домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но, с учетом провала Португалии с Грузией, ставим на номинальных гостей при форе 0 (коэффициент - 1,909).

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Источник Sport.ua
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