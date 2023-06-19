Жуниор МОРАЕС: «Мне приснилось, что произошел взрыв и мой сын погиб»

Бывший форвард «Динамо» и «Шахтера» Жуниор Мораес подтвердил информацию о том, что добился досрочного расторжения контракта с «Коринтиансом», а также рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после возвращения в Бразилию.

«Судья сказал, что я никак не могу продолжать работать в «Коринтиансе», так как меня бросают на растерзание львам, поэтому дал согласие на немедленное расторжение контракта. У меня уже было право, но заседание случилось сразу после комментариев Алессандро. Это только ускорило процесс. Почему о назвал меня лжецом? Еще и трусом. Помните единственный гол, который я забил в ворота «Португезы»? Накануне у меня была аллергическая реакция, я провел ночь в больнице, мне вводили лекарства в вену, но я уже знал, что буду в основном составе. Я попросил Витора Перейру сыграть. Это была игра, в которой я забил свой единственный гол за «Коринтианс». В этом матче у меня опухло лицо. Я играл только в первом тайме. После игры я оказался в лазарете. Весь второй тайм я провел под капельницей, лежал и пытался прийти в себя».

Жуниор Мораес рассказал, что увиденные ужасы войны в Украине привели к проблемам со здоровьем, которых футболист ранее никогда не испытывал.

«Я проснулся на рассвете от кошмара. Мне приснилось, что произошел взрыв, что мой сын погиб и что он у меня на руках. Я не хотел спать. Я проснулся весь в поту».

«Потом у меня началась аллергия. Я обедал, мое лицо начало опухать и деформироваться. У меня никогда ранее такого не было. Я поехал в больницу, лег под капельницу. Вот так и начались сумасшедшие вещи. Моя кожа начала чесаться, она опухла. Но я сделал укол и пошел играть. Пока не достиг предела».

«Мы потратили шесть месяцев на расследование того, что это было. Я сдал массу анализов. Мой иммунитет из-за войны и всего остального сильно упал и это спровоцировало остальные проблемы. Несколько раз я выпадал из строя из-за приема лекарств, из-за риска допинга».

«Все это время я каждый день ходил на тренировки, хотел воплотить в жизнь мечту стать чемпионом с «Коринтиансом», но это ускользало от меня по состоянию здоровья. Я тренировался утром и днем ​​и занимался лечебной физкультурой вечером. Я сделал все, что мог, чтобы выступить хорошо, но это действительно не сработало. Это нормально, это часть футбола и жизни», - рассказал Мораес.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес увеличил исковые требования к «Коринтиансу», и теперь хочет отсудить у этого клуба порядка 900 тысяч евро.