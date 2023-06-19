Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жуниор МОРАЕС: «Мне приснилось, что произошел взрыв и мой сын погиб»
Бразилия
19 июня 2023, 22:31 | Обновлено 19 июня 2023, 22:35
582
0

Жуниор МОРАЕС: «Мне приснилось, что произошел взрыв и мой сын погиб»

Форвард переживает кризис в карьере, случившийся после начала российско-украинской войны

19 июня 2023, 22:31 | Обновлено 19 июня 2023, 22:35
582
0
Жуниор МОРАЕС: «Мне приснилось, что произошел взрыв и мой сын погиб»
instagram.com/jrmoraes10

Бывший форвард «Динамо» и «Шахтера» Жуниор Мораес подтвердил информацию о том, что добился досрочного расторжения контракта с «Коринтиансом», а также рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после возвращения в Бразилию.

«Судья сказал, что я никак не могу продолжать работать в «Коринтиансе», так как меня бросают на растерзание львам, поэтому дал согласие на немедленное расторжение контракта. У меня уже было право, но заседание случилось сразу после комментариев Алессандро. Это только ускорило процесс. Почему о назвал меня лжецом? Еще и трусом. Помните единственный гол, который я забил в ворота «Португезы»? Накануне у меня была аллергическая реакция, я провел ночь в больнице, мне вводили лекарства в вену, но я уже знал, что буду в основном составе. Я попросил Витора Перейру сыграть. Это была игра, в которой я забил свой единственный гол за «Коринтианс». В этом матче у меня опухло лицо. Я играл только в первом тайме. После игры я оказался в лазарете. Весь второй тайм я провел под капельницей, лежал и пытался прийти в себя».

Жуниор Мораес рассказал, что увиденные ужасы войны в Украине привели к проблемам со здоровьем, которых футболист ранее никогда не испытывал.

«Я проснулся на рассвете от кошмара. Мне приснилось, что произошел взрыв, что мой сын погиб и что он у меня на руках. Я не хотел спать. Я проснулся весь в поту».

«Потом у меня началась аллергия. Я обедал, мое лицо начало опухать и деформироваться. У меня никогда ранее такого не было. Я поехал в больницу, лег под капельницу. Вот так и начались сумасшедшие вещи. Моя кожа начала чесаться, она опухла. Но я сделал укол и пошел играть. Пока не достиг предела».

«Мы потратили шесть месяцев на расследование того, что это было. Я сдал массу анализов. Мой иммунитет из-за войны и всего остального сильно упал и это спровоцировало остальные проблемы. Несколько раз я выпадал из строя из-за приема лекарств, из-за риска допинга».

«Все это время я каждый день ходил на тренировки, хотел воплотить в жизнь мечту стать чемпионом с «Коринтиансом», но это ускользало от меня по состоянию здоровья. Я тренировался утром и днем ​​и занимался лечебной физкультурой вечером. Я сделал все, что мог, чтобы выступить хорошо, но это действительно не сработало. Это нормально, это часть футбола и жизни», - рассказал Мораес.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес увеличил исковые требования к «Коринтиансу», и теперь хочет отсудить у этого клуба порядка 900 тысяч евро.

По теме:
Ни один не уничтожен. Зеленский рассказал о работе систем Patriot
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 630 оккупантов, 5 танков и 1 вертолет
Александр СЫРСКИЙ: «Наши планы требуют периодической корректировки»
Жуниор Мораес Коринтианс российско-украинская война Шахтер Донецк Динамо Киев суд судебный иск расторжение контракта Алессандро Мори Нуньес
Источник Globoesporte
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Теннис | 19 июня 2023, 17:53 39
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме

Элина в двух партиях уступила Линде Фругвиртовой

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19 июня 2023, 01:23 0
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Футбол | 19.06.2023, 21:03
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 19.06.2023, 12:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Футбол | 19.06.2023, 21:32
Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Мудрик получил травму накануне старта молодежного Евро-2023 U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
17.06.2023, 20:43 117
Футбол
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
19.06.2023, 10:18 9
Футбол
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
ФОТО. Три красотки. Цуренко, Костюк и Свитолина прогулялись по Бирмингему
18.06.2023, 04:09 9
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
17.06.2023, 16:11 7
Бокс
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17.06.2023, 23:59 2
Футбол
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем