Хочет еще больше денег. Жуниор Мораес собирается засудить Коринтианс

Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает судебные разбирательства со своим нынешним клубом – бразильским «Коринтиансом».

В начале июня Мораес подал в суд на «тимау», требуя досрочного расторжения контракта, а также денежной компенсации от клуба за нарушение условий договора на общую сумму 3,8 миллиона бразильских реалов (эквивалент 700 тысяч евро).

Однако, согласно последних данных, сейчас Жуниор добавил к этому требованию еще одно – он хочет получить от «Коринтианса» компенсацию за моральный ущерб, который был нанесен ему комментариями одного из акционеров «тимау» Алессандро Мори Нуньеса, который, что интересно, ранее также играл в футбол и выступал в Украине за «Динамо».

За слова Алессандро в свой адрес Мораес хочет получить от «Коринтианса» дополнительные 1,1 миллиона бразильских реалов (чуть больше 200 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес добился через суд расторжения контракта с «Коринтиансом», однако официального подтверждения эти сведения пока так и не получили.