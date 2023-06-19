19 июня на «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» пройдет матч 4-го тура отбора на Евро, в котором Армения встретится со Латвией. Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

Армения

Команда поступила любопытно в плане выбора тренера. В прошлом году, начав с довольно неожиданной победы над Ирландией в Лиге Наций, в итоге она закончила на последнем месте в квартете. И особенно болезненными были поражения от украинцев. Понятно, что после такой неудачи, пусть и довольно болезненной, поменяли тренера... И позвали Александра Петракова, что в 2022-м работал с желто-синими. Начинал опытный специалист с непростым характером на Кавказе противоречиво. Он, как и раньше, ругался с журналистами, а его подопечные начали новый цикл с безвольного поражения в марте Турции в принципиальном поединке, после чего выдали 2:2 в товарищеской встрече с Кипром. Но главная сенсация грянула в четверг. Играя с Уэльсом на выезде, гости в Кавказа ухитрились оформить победу с уверенным счетом 4:2 при дубле юного Раноса.

Латвия

Сборная не безнадежна, что и доказала в прошлом году. Тогда подопечные Дайниса Казакевичса смогли выиграть свою группу, победив в 4-х матчах из 6. Вот только тогда красно-белые выступали в дивизионе D, то есть сражались с аутсайдерами. Когда в марте начался новый отбор, и уровень соперника повысился, результаты сразу поменялись на отрицательные. Хотя все равно весной прибалты давали бой своим оппонентам. Сначала, в Ирландии, пропустив дважды к 17-й минуте, получилось отыграться - но все равно закончили 2:3. С Уэльсом было скучнее, там Мур забил единственный мяч в конце 1-го тайма. Зато Турции традиционно попили кровь: в меньшинстве сровняли на 94-й минуте дома, но успели пропустить решающий на 2:3.

Статистика личных встреч

Сборные провели 2 товарищеских поединка, в 2009-м и 2014-м годах. Сначала была ничья, а потом Латвия дома выдала 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Армению. Но, с учетом того, как много забивали и пропускали сборные в прошлом туре, напрашивается ставка на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,94).