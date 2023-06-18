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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 23:19 | Обновлено 18 июня 2023, 23:31
656
0

ФОТО. Тренировка перед Мальтой. Ребров настраивает команду на матч в Трнаве

18 июня сине-желтые проведут матч 4-го тура квалификации Евро-2024

18 июня 2023, 23:19 | Обновлено 18 июня 2023, 23:31
656
0
ФОТО. Тренировка перед Мальтой. Ребров настраивает команду на матч в Трнаве
УАФ

Совершив накануне перелет, сборная Украины 18 июня начала свое первое утро в Трнаве со стретчинга.

После длительных переездов мышцы теряют эластичность, следовательно, чтобы снять этот мышечный тонус, у тренера по физподготовке всегда есть отличный набор упражнений, который снимает стресс и делает тело игрока более свободным и готовым к следующим нагрузкам. После этого у футболистов было теоретическое занятие, а затем обед.

В Транове днем было жарко – температура поднималась до 27 градусов. Когда же сборники ступили на газон стадиона Антона Малатински, солнце начало садиться. Следовательно, тренировка прошла в более комфортных погодных условиях. Поле арены находится в хорошем состоянии, в отличие от поляны в Скопье.

Стадион в Трнаве назван в честь успешного словацкого игрока и тренера, который успел поиграть и в сборной первой Словацкой республики (1939–1945), и в сборной Чехословакии, а с трнавским «Спартаком» выиграл в 1967 году Кубок Митропы, который в те годы еще не потерял свое еврокубковое значение. Сейчас стадион в Трнаве – второй по величине в стране, и до недавнего времени национальная команда Словакии проводила свои матчи исключительно здесь. Но после завершения реконструкции арены в Братиславе словаки разделяют игры своей главной команды на два города, хотя в марте два поединка квалификации прошли именно в Трнаве.

Предигровая тренировка началась с разминки и продолжилась уже традиционной отработкой передач. Однако следует отметить, что каждый раз тренерский штаб предлагает исполнителям разные игровые упражнения для игры в пас. Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы, которую Сергей Ребров выбрал на завтрашний матч. Традиционно занятие длилось один час. В завершение тренировки были удары по воротам.

Перед тем как покинуть стадион Антона Малатински сборники сфотографировались на поле с флагом 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Завтра на трибунах будут наши бойцы, проходящие реабилитацию после ранений, будут и жены погибших на фронте футбольных болельщиков. Футболисты всегда подчеркивают, что играют для нашей страны, наших людей с благодарностью и вниманием к нашим защитникам. С такими мыслями и чувствами выйдут украинцы на поединок.

ФОТО. Тренировка перед Мальтой. Ребров настраивает команду на матч в Трнаве

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Источник Украинская ассоциация футбола
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