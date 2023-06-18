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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 20:15 | Обновлено 18 июня 2023, 20:30
761
0

РЕБРОВ: «Мы должны уважать соперника. Против Мальты будет сложный матч»

Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы перед игрой Евро-2024

18 июня 2023, 20:15 | Обновлено 18 июня 2023, 20:30
761
0
РЕБРОВ: «Мы должны уважать соперника. Против Мальты будет сложный матч»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Мальты, который состоится в словацкой Трнаве 19 июня в 19:00 по киевскому времени.

– Ваши подопечные говорят, что привыкли к вашему видению футбола. Вы уже адаптировались в национальной команде?

– Очень важно, чтобы адаптировались игроки. Мы не должны находиться в комфортной зоне. Мы должны уважать друг друга и работать. Но пяти-шести дней недостаточно. Пытаемся сделать все быстро, но не всегда это выходит.

– Можно ли ожидать в завтрашнем матче углубленной ротации состава?

– Да, можно ожидать.

– На каких позициях мы можем ожидать перемен в составе? Возможно, завтра не будут играть футболисты, вызываемые в молодежной сборной?

– Завтра будут играть те, кто сейчас готов играть. Я не разделяю подопечных на игроков молодежной или национальной сборной. Пожалуй, завтра вы увидите другой состав. Но мы должны делать ротацию, поскольку проводим третью игру. Она точно будет.

– Чего можно ожидать от сборной Мальты, учитывая поражение сборной Украины в прошлом матче с этим соперником?

– Я уверен, что будет трудный матч. Они тоже играли два дня назад. У них достаточно квалифицированных игроков. Они будут готовиться очень серьезно. Мы в первую очередь должны думать о нашей игре, я говорил об этом своим футболистам. Да, мы должны уважать соперника, но и опираться на нашу игру. Поэтому я ожидаю другой игры, чем в первом тайме в Скопье.

– Чувствуется ли сегодня, что Мудрик становится лидером сборной Украины?

– Я вообще не люблю кого-то выделять, потому что в прошлом матче в первом тайме не было команды, а во втором была. Благодаря командной игре мы победили. Я считаю, что сейчас не нужно искать какого-нибудь лидера, а нужно работать, ведь завтра очень важен результат. Я ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с македонцами.

– Как вас встретили в Словакии? Или вы уже обсуждали, в каких городах Европы будут играть осенние домашние матчи сборной Украины?

– Да, мы обсуждали это. Но это только разговоры, есть еще время. Относительно первых встреч почти определились, по следующим – разговариваем. Как нас встретили в Словакии? Я не думаю, что ребята много ходили гулять, ведь у нас всего два дня, нужно восстановиться. Тем более, завтра мы играем в шесть по местному времени. Очень жарко. Завтра нам необходимы все имеющиеся силы.

– В каком психологическом состоянии Михаил Мудрик приехал в сборную Украины, учитывая не слишком удачный старт в «Челси»? Каковы действия с вашей стороны, чтобы помочь игроку?

– Я разговариваю со всеми футболистами. Я считаю, что он помогает «Челси», а сколько ему выделять игровое время – прерогатива главного тренера. Но я вижу, что он очень сосредоточен, ответственно относится к тренировкам, играм. Все совершают ошибки… Если вы посмотрите на матч с македонцами, то все совершали ошибки. Мы должны помогать футболистам, особенно игрокам с U-21, не имеющим опыта на таком уровне.

Я не люблю выделять кого-нибудь из игроков. Понятно, что футболисту «Челси» больше внимания, чем другим. Но завтра мы должны быть вместе и не выделять отдельно кого-нибудь, кто играет в большом клубе. Я считаю, что «Динамо» и «Шахтер» – тоже большие клубы.

– События типа подрыва Каховской ГЭС всколыхнули не только Украину, но и весь мир. Матчи сборной – глоток свежего воздуха для пострадавших людей. Какие слова поддержки вы можете сказать им?

– Все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить этим людям эмоции. Нашим людям сейчас не хватает эмоций. Мы постоянно смотрим новости, донатим на ВСУ, помогаем. Очень важная роль для игроков – дать эмоции нашим людям. Завтрашняя игра должна быть своеобразным «триггером», чтобы показать, что Украина есть, борется, играет в футбол. Мы понимаем, что очень скоро победим и вернемся к привычной жизни. Мы все помогаем ВСУ, но сейчас футболисты должны помогать людям и военным своей отдачей и духом на поле.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва накануне матча против Мальты

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Источник Украинская ассоциация футбола
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