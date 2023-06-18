МАЛИНОВСКИЙ: «Помним неудачную игру с Мальтой. Попробуем реабилитироваться»

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024 с командой Мальты.

– Какие, по вашему мнению, самые сильные стороны соперника? Кого вы могли бы выделить из его состава?

– Выделить кого-то из состава мальтийцев будет трудно, потому что их сильная сторона – командная игра. Эта сборная завтра будет сражаться и пытаться принять результат. Мы будем готовиться, помня предыдущую неудачную встречу с этим соперником [0:1 в спарринге в 2017 году] и попытаемся реабилитироваться.

Читайте также: Мальта сенсационно обыграла Украину

– Во втором тайме матча с Северной Македонией был момент со штрафным, который исполнял Виктор Цыганков, хотя это была ваша традиционная позиция.

– Мы с ним пообщались. Виктор чувствовал уверенность в этот момент, попросил пробить. Я сказал, что буду бить в дальний, а он хотел попытаться перекинуть стенку. Он пробил очень здорово, не хватило сантиметров 10. По высоте все было прекрасно, так что если бы мяч попал в створ, то был бы гол. Возможно, именно после этого штрафного он разозлился и забил победный мяч.

– Вы уже являетесь опытным исполнителем в национальной команде. Как вы поддерживаете молодых игроков?

– Когда я был в их возрасте, то все было по-другому. Но после выступлений в Бельгии, Италии могу сказать, что лучшей помощью для молодежи является твой собственный пример – труд, отношение. Тогда они будут тянуться к тебе. В свое время для меня был примером Андрей Ярмоленко в плане работы, отношения. И сейчас он является примером любви к футболу.

– События типа подрыва Каховской ГЭС всколыхнули не только Украину, но и весь мир. Матчи сборной – глоток свежего воздуха для пострадавших людей. Какие слова поддержки вы можете сказать им?

– Конечно, мы все это видели. Как сказал Сергей Станиславович (Ребров), мы должны выкладываться по максимуму на футбольном поле. Я это говорил еще тогда, когда началось вторжение. У нас сейчас двойная мотивация, мы должны что-то дать людям, поскольку находимся в комфортных условиях. Мы понимаем, как сейчас всем тяжело. Но трудные времена создают сильных людей. От этого Украина станет только сильнее. Это только объединяет нас. Когда возникает какая-то ситуация, мы, футболисты, спортсмены, помогаем со своей стороны. Я считаю, что когда это все закончится, мы как сборная должны что-то организовать для сильно пострадавших людей. Я очень этого хочу, для меня это будет очень важно.