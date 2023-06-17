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  4. ФОТО. Сергей РЕБРОВ: Горжусь характером парней, которые переломили ход игры
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 22:56 |
597
0

ФОТО. Сергей РЕБРОВ: Горжусь характером парней, которые переломили ход игры

Наставник сборной Украины опубликовал пост в Instagram после победы над Северной Македонией

17 июня 2023, 22:56 |
597
0
ФОТО. Сергей РЕБРОВ: Горжусь характером парней, которые переломили ход игры
УАФ. Сергей Ребров

16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал пост в своем Instagram:

«Горжусь характером парней, которые во втором тайме переломили ход игры и отыгрались против крепкой команды на выезде со счета 0:2. Я считаю это серьезным достижением.

Очень важны три очка, двигаемся дальше!», – подписал публикацию Ребров.

До 62-й минуте Украина уступала Северной Македонии 0:2, однако вначале отличился Илья Забарный, затем на 67-й Ефим Конопля сравнял счет, а вскоре на 83-й Виктор Цыганков вырвал победу для украинской команды.

ФОТО. Сергей РЕБРОВ: Горжусь характером парней, которые переломили ход игры

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фото Сергей Ребров Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина
Источник Instagram
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