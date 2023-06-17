16 июня состоялся матч 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер сборной Украины Сергей Ребров опубликовал пост в своем Instagram:

«Горжусь характером парней, которые во втором тайме переломили ход игры и отыгрались против крепкой команды на выезде со счета 0:2. Я считаю это серьезным достижением.

Очень важны три очка, двигаемся дальше!», – подписал публикацию Ребров.

До 62-й минуте Украина уступала Северной Македонии 0:2, однако вначале отличился Илья Забарный, затем на 67-й Ефим Конопля сравнял счет, а вскоре на 83-й Виктор Цыганков вырвал победу для украинской команды.

ФОТО. Сергей РЕБРОВ: Горжусь характером парней, которые переломили ход игры