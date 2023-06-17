Сергей РЕБРОВ: «Мы наигрываем стандарты. Рад, что Забарный сразу забил»
Сборная активно работает над стандартными положениями
Наставник сборной Украины Сергей Ребров доволен тем, что игроки во втором тайме матча против Северной Македонии исправили ситуацию и начали действовать так, как было задумано.
В том числе на стандартах. Гол Ильи Забарного позволил начать камбэк и оформить победу 3:2.
«Я благодарен игрокам за то, что во втором тайме они больше поняли нашу модель игры. Гол Забарного? Мы наигрывали стандарты, и я рад, что мы сразу забили после стандарта».
«Уверен, что этот гол очень помог нам вернуться в игру и победить», – сказал Ребров.
19 июня команда сыграет матч отбора Евро-2024 против Мальты.
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