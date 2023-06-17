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  4. Сергей РЕБРОВ: «Мы наигрываем стандарты. Рад, что Забарный сразу забил»
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 15:11 |
587
0

Сергей РЕБРОВ: «Мы наигрываем стандарты. Рад, что Забарный сразу забил»

Сборная активно работает над стандартными положениями

17 июня 2023, 15:11 |
587
0
Сергей РЕБРОВ: «Мы наигрываем стандарты. Рад, что Забарный сразу забил»
УАФ. Илья Забарный

Наставник сборной Украины Сергей Ребров доволен тем, что игроки во втором тайме матча против Северной Македонии исправили ситуацию и начали действовать так, как было задумано.

В том числе на стандартах. Гол Ильи Забарного позволил начать камбэк и оформить победу 3:2.

«Я благодарен игрокам за то, что во втором тайме они больше поняли нашу модель игры. Гол Забарного? Мы наигрывали стандарты, и я рад, что мы сразу забили после стандарта».

«Уверен, что этот гол очень помог нам вернуться в игру и победить», – сказал Ребров.

19 июня команда сыграет матч отбора Евро-2024 против Мальты.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Илья Забарный Евро-2024
Источник Суспильне спорт
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