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  4. Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
WTA
17 июня 2023, 20:01 |
657
1

Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме

Марта и Элина проведут первые матчи на траве в 2023 году

17 июня 2023, 20:01 |
657
1
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Три украинских теннисистки узнали первых соперниц на старте основной сетки травяного турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 25) сыграет против американки Алиши Паркс (WTA 43). Это будет третья встреча девушек. Оба поединка выиграла украинка.

Второй номер украинского женского тенниса Марта Костюк (WTA 35) встретится с Анастасией Потаповой (WTA 22). Теннисистки проведут второй очный поединок. В 2023 году в Майами Костюк уступила представительнице россии.

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина в 1/16 финала турнира сыграет с Линдой Фругвиртовой (WTA 58). Это будет первая встреча девушек.

Для Марты и Элины это будут первые матчи на траве в 2023 году. Ангелина ранее сыграла на соревнованиях в Ноттингеме.

Отметим, что в квалификации Бирмингема продолжает борьбу Даяна Ястремская. На старте отбора она обыграла Лесю Цуренко, а в финале встретится с Терезой Мартинцовой.

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Источник Sport.ua
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Fdail
 Ну не сказати,  що шикарний жереб , але шанси є в кожної. Чисто на мій непрофесійний погляд, найменше цих шансів у Калініної, бо хоч Паркс дерев'яна , але з гарною подачею це можна пробачити на траві ( Плішкова до фіналу таким чином дійшла), тому якщо в американки полетить, а Геля поки ще явно не адаптувалась до трави, та й грає на цьому покритті вона найгірше, то шанси в Паркс значно більші. Хоча це моя непрофесійна думка))). Далі з Мартою  нічого особливо обговорювати. Може виграти? Звичайно може. Але якщо буде подавати й грати як більшість ґрунтового сезону, то від імені фанатів українського тенісу прошу просто пропустити трав'яний сезон,  щоби не займатись катуванням. Щодо Еліни, то мені здається, що шанси пройти в неї найбільші, хоча не рахуючи півфінал Уімбллона, її складно назвати майстринею трави, але Лінда ніколо нічого особливого на траві не показувала тай по тому, що я бачив , то з стабільністю подачі є явні проблеми, тому можна вигравати.  А так усім бажаю удачі
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