Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме

Три украинских теннисистки узнали первых соперниц на старте основной сетки травяного турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 25) сыграет против американки Алиши Паркс (WTA 43). Это будет третья встреча девушек. Оба поединка выиграла украинка.

Второй номер украинского женского тенниса Марта Костюк (WTA 35) встретится с Анастасией Потаповой (WTA 22). Теннисистки проведут второй очный поединок. В 2023 году в Майами Костюк уступила представительнице россии.

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина в 1/16 финала турнира сыграет с Линдой Фругвиртовой (WTA 58). Это будет первая встреча девушек.

Для Марты и Элины это будут первые матчи на траве в 2023 году. Ангелина ранее сыграла на соревнованиях в Ноттингеме.

Отметим, что в квалификации Бирмингема продолжает борьбу Даяна Ястремская. На старте отбора она обыграла Лесю Цуренко, а в финале встретится с Терезой Мартинцовой.