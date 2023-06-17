Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к турниру в Бирмингеме
Даяна сыграет с Терезой Мартинцовой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 135) узнала соперница в финале квалификации к травяному турниру серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Украинка встретится с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 121). Чешка на старте отбора в двух сетах обыграла Джессику Понше (Франция, WTA 127) за 1 час и 53 минуты.
WTA 250 Бирмингем. Трава. Квалификация
Джессика Понше (Франция) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:7 (4:7), 3:6
Даяна и Тереза ранее играли между собой 2 раза. Оба поединка выиграла представительница Чехии.
Поединок между Ястремской и Мартинцовой запланирован на 18 июня в 13:00 по Киеву.
В первом раунде квалификации Даяна обыграла Лесю Цуренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков получил оценку в 8.4 баллов
Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии