Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к турниру в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 135) узнала соперница в финале квалификации к травяному турниру серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Украинка встретится с Терезой Мартинцовой (Чехия, WTA 121). Чешка на старте отбора в двух сетах обыграла Джессику Понше (Франция, WTA 127) за 1 час и 53 минуты.

WTA 250 Бирмингем. Трава. Квалификация

Джессика Понше (Франция) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:7 (4:7), 3:6

Даяна и Тереза ранее играли между собой 2 раза. Оба поединка выиграла представительница Чехии.

Поединок между Ястремской и Мартинцовой запланирован на 18 июня в 13:00 по Киеву.

В первом раунде квалификации Даяна обыграла Лесю Цуренко.