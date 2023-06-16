Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
WTA
16 июня 2023, 16:54 |
227
0

ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки

На турнире в Ноттингеме произошел забавный случай

16 июня 2023, 16:54 |
227
0
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрикке Эйкери

В матче 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 250 в Ноттингеме Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – Фан-Хсыэнь У / Чжу Линь произошел забавный случай.

При счете 6:1, 5:4 в пользу норвежки и эстонки на приеме Эйкери мяч застрял между струн ее ракетки.

осле матча Ульрикке выложила фото с подписью «Не повторяйте в домашних условиях».

Отметим, что Эйкери и Нил взяли этот гейм и оформили общую победу в матче.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Скопье
РЕБРОВ: «С македонцами будет совсем другая игра, чем с немцами»
Ноттингем. Калинина вылетела из парного разряда
Ульрикке Эйкери Ингрид Нил Чжу Линь WTA Ноттингем видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Футбол | 16 июня 2023, 05:23 3
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона

В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место

Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Теннис | 15 июня 2023, 15:45 8
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме

Дарья испытывала проблемы с коленом и уступила Кэти Бултер

Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Футбол | 16.06.2023, 16:02
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 10:37
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Футбол | 16.06.2023, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
16.06.2023, 10:10 71
Футбол
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
14.06.2023, 22:53 3
Футбол
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
15.06.2023, 18:25 9
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 14
Теннис
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
14.06.2023, 20:37 1
Теннис
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем