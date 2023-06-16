ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки

В матче 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 250 в Ноттингеме Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – Фан-Хсыэнь У / Чжу Линь произошел забавный случай.

При счете 6:1, 5:4 в пользу норвежки и эстонки на приеме Эйкери мяч застрял между струн ее ракетки.

осле матча Ульрикке выложила фото с подписью «Не повторяйте в домашних условиях».

Отметим, что Эйкери и Нил взяли этот гейм и оформили общую победу в матче.