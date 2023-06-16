WTA16 июня 2023, 16:54 |
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ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
На турнире в Ноттингеме произошел забавный случай
16 июня 2023, 16:54 |
227
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В матче 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 250 в Ноттингеме Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил – Фан-Хсыэнь У / Чжу Линь произошел забавный случай.
При счете 6:1, 5:4 в пользу норвежки и эстонки на приеме Эйкери мяч застрял между струн ее ракетки.
осле матча Ульрикке выложила фото с подписью «Не повторяйте в домашних условиях».
Отметим, что Эйкери и Нил взяли этот гейм и оформили общую победу в матче.
wait... what? (via IG/ulrikkeeikeri) pic.twitter.com/yDiU87FwjW— wta (@WTA) June 16, 2023
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